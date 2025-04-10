الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا تكشف عن بلورة صفقة أسرى والإعلان عنها خلال أيام

ويتكوف، فيتو
ويتكوف، فيتو

كشف المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم، عن صفقة تبادل جديدة مع حركة حماس سوف يتم الإعلان عنها خلال أيام.

ويتكوف يكشف عن صفقة أسرى خلال أيام

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أخبر عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، أنه تجري حاليا بلورة صفقة تبادل جدية للأسرى وأن الأمر مسألة أيام.

في ذات السياق، نقلت القناة الـ13 العبرية، أنه تم إطلاع وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر بأن هناك مقترحا جديا لصفقة تبادل للأسرى تجري بلورته.

وقالت القناة العبرية، نقلا عن مصدر بالمجلس الوزاري المصغرـ إن مقترح اتفاق التبادل الجديد قد يؤدي للإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد التقى المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، الاثنين الماضي، في مقر بلير هاوس لمناقشة الجهود المبذولة لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ونقل حينها موقع "والا" العبري، عن مسئول إسرائيلي قوله، إن الاجتماع تناول بشكل أساسي "الجهود المبذولة للإفراج عن الأسرى"، إضافة إلى محاولة الدفع بمقترح جديد للتوصل إلى صفقة تبادل شاملة.

اجتماع ويتكوف مع بنيامين نتنياهو ركز على صفقة الأسرى

وأشارت الصحيفة إلى أن التنسيق لحضور ويتكوف الاجتماع تم بشكل عاجل وغير معتاد، مما يُظهر مدى أهمية ملف الأسرى في جدول المباحثات بين نتنياهو وترامب التي عقدت مؤخرا.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر في ديوان رئيس نتنياهو، أنه "لا يعرف فعليا السبب وراء إصرار الإدارة الأمريكية على عقد هذا اللقاء بهذه السرعة".

كشف "شرط ويتكوف" لإجراء محادثات مع إيران في عُمان

وزير الخارجية يبحث مع ويتكوف جهود تثبيت اتفاق غزة وضمان بدء المرحلة الثانية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صفقة تبادل جديدة ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط ويتكوف الأسرى الإسرائيلييين غزة صفقة تبادل للأسرى حماس قطاع غزة

مواد متعلقة

صحيفة إسرائيلية: مفاوضات تبادل الأسرى تتم وسط تكتم شديد

عائلات الأسرى الإسرائيليين: استئناف الحرب سيؤدي إلى قتل باقي المختطفين

الأكثر قراءة

لجنة الاستئناف تصدر قرارها بخصوص أزمة مباراة القمة الأخيرة

هل يقود يورجن كلوب الأهلي في كأس العالم للأندية؟ منشور يثير الجدل

حازم إمام يوجه رسالة صادمة لجماهير الزمالك

الجاردات في قبضة الأمن، تفاصيل جديدة عن مشاجرة مدرسة خاصة بالسلام

حاتم نبيل قائمًا بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وقف الممرضة صاحبة واقعة التشهير بتطعيمات طلاب المدارس عن العمل 3 أشهر

حقيقة أعتداء سائحة على شاب بالضرب بنزلة السمان بسبب حمار (فيديو)

زغلول صيام يكتب: ونش إيه اللي يروح الأهلي! وسر خلطة الفشل في الزمالك.. وقريبًا الجزء الثالث من مسلسل زيزو!

منوعات

المزيد

عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

هكر يستهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب

مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حصاد الأزهر في رمضان، 150 ألف وجبة إفطار صائم و1404 مقارئ بالمحافظات

علي جمعة يكشف أسباب انتشار دعاة السوشيال ميديا وتراجع علماء الأزهر (فيديو)

هل يجوز شرعا استغلال السائح؟ رد حاسم من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية