أمريكا تكشف عن بلورة صفقة أسرى والإعلان عنها خلال أيام

كشف المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم، عن صفقة تبادل جديدة مع حركة حماس سوف يتم الإعلان عنها خلال أيام.

ويتكوف يكشف عن صفقة أسرى خلال أيام

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أخبر عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، أنه تجري حاليا بلورة صفقة تبادل جدية للأسرى وأن الأمر مسألة أيام.

في ذات السياق، نقلت القناة الـ13 العبرية، أنه تم إطلاع وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر بأن هناك مقترحا جديا لصفقة تبادل للأسرى تجري بلورته.

وقالت القناة العبرية، نقلا عن مصدر بالمجلس الوزاري المصغرـ إن مقترح اتفاق التبادل الجديد قد يؤدي للإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد التقى المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، الاثنين الماضي، في مقر بلير هاوس لمناقشة الجهود المبذولة لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ونقل حينها موقع "والا" العبري، عن مسئول إسرائيلي قوله، إن الاجتماع تناول بشكل أساسي "الجهود المبذولة للإفراج عن الأسرى"، إضافة إلى محاولة الدفع بمقترح جديد للتوصل إلى صفقة تبادل شاملة.

اجتماع ويتكوف مع بنيامين نتنياهو ركز على صفقة الأسرى

وأشارت الصحيفة إلى أن التنسيق لحضور ويتكوف الاجتماع تم بشكل عاجل وغير معتاد، مما يُظهر مدى أهمية ملف الأسرى في جدول المباحثات بين نتنياهو وترامب التي عقدت مؤخرا.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر في ديوان رئيس نتنياهو، أنه "لا يعرف فعليا السبب وراء إصرار الإدارة الأمريكية على عقد هذا اللقاء بهذه السرعة".

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