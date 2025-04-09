الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كشف "شرط ويتكوف" لإجراء محادثات مع إيران في عُمان

ويتكوف، فيتو
ويتكوف، فيتو

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن فريق المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل رسائل يحث فيها إيران على إجراء محادثات مباشرة عبر عُمان، حيث كان من المقرر عقد اجتماع السبت.

وأضاف المسؤول أنه إذا لم تكن المحادثات مباشرة، فقد لا يذهب ويتكوف إلى سلطنة عُمان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات بأن ويتكوف سيسافر على الأرجح إلى طهران إذا وجهت له الدعوة لزيارتها.

وذكرت واشنطن بوست: “من الواضح أن ترامب يفهم أنه في أي مفاوضات مع إيران، ستكون إسرائيل طرفًا ثالثًا غير مرئي. لذا كان من المهم أنه أعلن عن رغبته في إجراء محادثات مباشرة بحضور رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو”.

وعلى الرغم من أن ترامب كان مهذبًا، فقد توقع أحد المسؤولين في الإدارة أن إعلان ترامب خلال استقباله لنتنياهو في البيت الأبيض عن إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران كان وسيلة لإبقاء نتنياهو تحت السيطرة.

وفي مارس الماضي، أرسل ترامب رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مقترحا بإجراء محادثات نووية، لكنه حذر من أن إيران لديها مهلة شهرين فقط للدبلوماسية.

من جانبها، وافقت إيران على ضوابط أكثر تقييدًا على برنامجها النووي في اتفاق عام 2015، الذي ألغاه ترامب عام 2018.

في المقابل، من المقرر إعادة فرض العقوبات على البرنامج النووي الإيراني في وقت لاحق من هذا العام بموجب أحكام "العودة السريعة" لاتفاق عام 2015.

ويُعتقد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب، ما يسمح لها في غضون أسابيع برفعه إلى المستوى اللازم لصنع عدة أسلحة، لكن المحللين يعتقدون أنها ستحتاج إلى عام أو أكثر لتطوير رأس نووي فعلي يُمكن تثبيته على صاروخ باليستي.

يذكر أن رد إسرائيل كان هو الإصرار على أن أي اتفاق جديد مع إيران يجب أن يكون "على غرار ليبيا"، أي التفكيك الكامل لمعدات الأسلحة النووية المحتملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران الإدارة الامريكية ستيف ويتكوف ع مان سلطنة ع مان ترامب البيت الأبيض المرشد الإيراني على خامنئي

مواد متعلقة

قبل مفاوضات السبت، إيران تحذر أمريكا من القيام بأي عمل عسكري

وزير خارجية إيران: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ومستعدون لمعالجة المخاوف دبلوماسيًا

البيت الأبيض: إيران تتجه نحو إبرام اتفاق

ترامب يكشف عن انطلاق محادثات مباشرة مع إيران ويتوعدها بخطر كبير حال الفشل

الأكثر قراءة

بعد كرم الشام، غلق "بلبن ووهمي" بمصر الجديدة (صور)

ناجية من عقار أسيوط المنهار تروي كواليس الليلة المشئومة وهروبها قبل سقوطه (فيديو وصور)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البلطي يواصل قفزاته والمكرونة بـ 150 جنيها

بينهم مشاهير، مصرع 60 شخصا في انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان (فيديو)

حريق هائل في عقار بمنطقة سموحة بالإسكندرية (صور)

انهيار منزل مكون من 4 طوابق على سكانه في أسيوط والبحث عن ناجين

أخبار مصر: قتلى بانهيار منزل بأسيوط، غلق 3 مطاعم شهيرة بمصر الجديدة، الزمالك يتحرك ضد زيزو، رادار يكشف قاتل سائق أوبر بحلوان

رسوم ترامب تهوي ببورصات آسيا ويُغرق النفط في دوامة الخسائر

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

العثور على تماثيل نادرة تكشف أسرار حياة النخبة في بومبي قبل كارثة فيزوف (فيديو وصور)

لمواجهة ارتفاع أسعارها، ترامب يخطط لنقل تصنيع آيفون إلى أمريكا

بينهم مشاهير، مصرع 60 شخصا في انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية