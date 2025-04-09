كشف "شرط ويتكوف" لإجراء محادثات مع إيران في عُمان

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن فريق المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل رسائل يحث فيها إيران على إجراء محادثات مباشرة عبر عُمان، حيث كان من المقرر عقد اجتماع السبت.

وأضاف المسؤول أنه إذا لم تكن المحادثات مباشرة، فقد لا يذهب ويتكوف إلى سلطنة عُمان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات بأن ويتكوف سيسافر على الأرجح إلى طهران إذا وجهت له الدعوة لزيارتها.

وذكرت واشنطن بوست: “من الواضح أن ترامب يفهم أنه في أي مفاوضات مع إيران، ستكون إسرائيل طرفًا ثالثًا غير مرئي. لذا كان من المهم أنه أعلن عن رغبته في إجراء محادثات مباشرة بحضور رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو”.

وعلى الرغم من أن ترامب كان مهذبًا، فقد توقع أحد المسؤولين في الإدارة أن إعلان ترامب خلال استقباله لنتنياهو في البيت الأبيض عن إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران كان وسيلة لإبقاء نتنياهو تحت السيطرة.

وفي مارس الماضي، أرسل ترامب رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مقترحا بإجراء محادثات نووية، لكنه حذر من أن إيران لديها مهلة شهرين فقط للدبلوماسية.

من جانبها، وافقت إيران على ضوابط أكثر تقييدًا على برنامجها النووي في اتفاق عام 2015، الذي ألغاه ترامب عام 2018.

في المقابل، من المقرر إعادة فرض العقوبات على البرنامج النووي الإيراني في وقت لاحق من هذا العام بموجب أحكام "العودة السريعة" لاتفاق عام 2015.

ويُعتقد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب، ما يسمح لها في غضون أسابيع برفعه إلى المستوى اللازم لصنع عدة أسلحة، لكن المحللين يعتقدون أنها ستحتاج إلى عام أو أكثر لتطوير رأس نووي فعلي يُمكن تثبيته على صاروخ باليستي.

يذكر أن رد إسرائيل كان هو الإصرار على أن أي اتفاق جديد مع إيران يجب أن يكون "على غرار ليبيا"، أي التفكيك الكامل لمعدات الأسلحة النووية المحتملة.

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