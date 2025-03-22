مبعوث ترامب: إيران بلد صغير بالمقارنة معنا إذا استعملنا القوة معهم سيكون سيئا جدا لهم

أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم السبت، أن الرئيس دونالد ترامب أرسل رسالة إلى الإيرانيين بهدف التوصل إلى اتفاق بعيدًا عن الخيار العسكري.

وقال ويتكوف في مقابلة مع المذيع تاكر كارلسون على منصة "إكس"، إن رسالة ترامب الأخيرة إلى طهران لم يكن القصد منها التهديد.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تريد اللجوء إلى القوة مع إيران.

وقال ويتكوف: "لقد بعث ترامب رسالة إلى الإيرانيين.. عادة الإيرانيون من يرسلون إليه رسائل.. كما تعلم إسرائيل دمرت القدرات الدفاعية لإيران.. هم معرضون للهجوم.. هم بلد صغير بالمقارنة معنا.. إذا استعملنا القوة معهم فهذا سيكون سيئًا جدًّا لهم وهذا ليس تهديدا أنا لا أهدد أحدًا".

وأضاف: "في هذه الظروف سيكون من الطبيعي بالنسبة للإيرانيين أن يتواصلوا مع الرئيس بحثًا عن الحل الدبلوماسي.. ولكنه هو من يقوم بهذا الدور.. وأستطيع أن أقول لك إنه لا يتواصل معهم لأنه ضعيف.. ليس ضعيفًا إنه رجل قوي..".

وأوضح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط أن الرئيس ترامب هو من بادر بالدبلوماسية مع إيران عبر رسالته التي تهدف للتوصل لاتفاق معها دون اللجوء للخيار العسكري.

وشدد ويتكوف على أنه يجدُر بطهران أن تبحث عن حل دبلوماسي مع أمريكا خاصة أن واشنطن لا تهددها من خلال القوة.

وتابع مبعوث ترامب: "يجب أن ننشئ برنامج تحقق حتى لا يقلق أحد بشأن تحويل المواد النووية الخاصة بكم إلى سلاح (...) لأن البديل ليس جيدًا جدًّا".

وأشار إلى أن المناقشات الأمريكية مع إيران مستمرة عبر "قنوات خلفية، وعبر دول وقنوات متعددة".

ولفت إلى أن ترامب "منفتح على فرصة لتسوية كل شيء مع إيران، حتى تعود مجددًا إلى العالم وتكون أمة عظيمة مرة أخرى (...) إنه يريد بناء الثقة معهم".

وأمس الجمعة، أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن التهديدات الأمريكية لبلاده "لن تجدي نفعا" بعدما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تحرّك عسكري محتمل ضد إيران. وقال خامنئي في خطاب متلفز بُثّ على الهواء مباشرة إن "على الأميركيين أن يعرفوا أن التهديدات لن تجدي نفعًا في المواجهة مع إيران.

وأضاف: "يتعين عليهم وعلى آخرين أن يعرفوا أنهم سيتلقون صفعة قوية إذا قاموا بأي تحرك يضر بالأمَّة الإيرانية".

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