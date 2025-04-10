أنا والحويني ! (2)

لا يمكن استيعاب السطور التالية بغير مطالعة مقال الأمس.. كانت القصة ببساطة شديدة تقول إن وضع متناقضات في مكان واحد سيحدث مشكلة ما.. ربما معارك شديدة قد تصل إلي حدود الانفجار..

إسلاميون من روافد جهادية بعضهم انتمى بالفعل لتنظيمات جهادية يكتبون بانتظام في عزف منفرد لا يشاركهم فيه أحد.. واليوم فرق أخرى بعضهم ينتمي للتيار القرآني بل زعيمهم بنفسه الدكتور أحمد صبحي منصور.. وآخرون لا ينتمون لأي الفريقين لكن يرون ضرورة تجديد الخطاب الديني وأن استمراره بهذا الشكل يظلم الدين الإسلامي ويظهره بما ليس فيه!



اشتعلت المعارك وبلغت الشيخ أبو إسحق الحويني الذي انحاز للطرح المتشدد وراح -كما أبلغنا البعض- يهاجمنا والجريدة وكتابها في خطبه ودروسه بكفر الشيخ!



بالقياس الصحفي فقد أسعدنا ما يجري.. ارتفاع ملحوظ في التوزيع والجريدة ترى في أيدي الناس في محطات المترو وغيرها من مظاهر الانتشار حتى لو كانت محدودة.. ولكن بالقياس الموضوعي كانت المعركة كبيرة.. استدعت أن يشارك فيها الجميع ضد الجميع..

والقصيدة بتبسيط واختصار شديدين أن أحد الكتاب من المحسوبين على تيار التجديد رفض اعتماد أحاديث شريفة قال إنه يرفضها ليس لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قالها.. وإنما لأنها منسوبة إليه ظلما ودسًا! كانت المعركة حول السؤال: هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام سبابا شتاما؟!

هنا جاء دور المدارس الفكرية أو الفقهية.. أنصار مدرسة النقل دليلهم في التراث.. أحاديث مروية عند فلان أو غيره من رواة ومشاهير وكبار جامعي الأحاديث كالبخاري ومسلم أو من هم أقل في درجة اعتماد الأحاديث الشريفة.. وبالتالي فهذا دليل على صدقها..

الفريق الآخر من أنصار مدرسة العقل في فهم الإسلام ورأيها باختصار أن هذه الأحاديث تتعارض مع القرآن الكريم الذي وصف رسوله قائلا: "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ"، وأمره بألا يجادل الناس ليس بالحسني فحسب وإنما "وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" ونبه رسوله الكريم إلى أنه " وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ " وبالتالي يستحيل أن يخالف الرسول تعاليم ربه ويخالف القرآن الذي أنزل عليه!

وقتها تدخلنا وكتبنا وقلنا..

و.. غدا نكمل..

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