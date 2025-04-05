100 طفل يا سفلة؟!

هل شاهدت عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين قبل أكثر من شهرين إلى ديارهم في غزة بعد توقيع اتفاق الهدنة؟! هل رأيت أطفال يلعبون ويمرحون ويضحكون أثناء ذلك؟! هل رأيتهم بين العابرين وداخل السيارات لا يعرفون ماذا يجري ولا لماذا يجري؟! هل رأيت الحلوى التي منحها إياهم رجال المساعدات الإنسانية والجنود المصريون علي المعابر؟! هل رأيت تقليدهم للكبار؟!

مائة من هؤلاء الأبرياء استشهدوا منذ انقضاض العدو الصهيوني ومخالفته لاتفاق الهدنة! مائة من ملائكة الله الصغيرة ماتوا ب صواريخ وقنابل مخصصة للحجارة والتحصينات! مائة من هؤلاء الأبرياء ماتوا ونصفهم تحت التراب! مائة من أحباب الرحمن ماتوا دون أن يعرفوا السبب!



مائة من هؤلاء عند ربهم والبعض هنا ينسي العدو الأصلي الأول والحقيقي ويعبث بفيديوهات وبوستات جهزتها بعناية الوحدة 8200 بجهاز المخابرات الحربية، تتجاهل العدو الصهيوني وتشغل وعي الناس بما هو مؤجل وبما لا يصح الانشغال به الآن، وبما هو مزور أصلا صنعته الأجهزة الصهيونية!



حماس مجرمة؟! طبعا، وهذا قلناه قبلك وقبل إبراهيم عيسي الذي عاش طويلا مع أموال الإخوان.. لكن هل هي أو أي طرف فلسطيني آخر هم من خالفوا اتفاقيات الهدنة؟! هل الفلسطينيين من قتلوا الأطفال الإسرائيليين مثلا؟! هل الفلسطينيون من يقومون بتطهير عرقي؟! هل هم من يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وكل الجرائم؟!



والأهم: هل هم من يريدون تهجير الإسرائيليين إلي سيناء؟! هل هم من لديهم مخطط من النيل للفرات؟!



علي كل حال.. إن حرر العدو رهائنه.. وهيمن علي القطاع فالخطوة التالية هي التهجير.. وهذا يعني أن فشله في هدفيه يعني الفشل أو علي الأقل تعطيل الوصول إلي خطوة التهجير.. هل فهمت أيها العابث علي حساباتك الالكترونية؟!

لمصر أعداء كثيرون.. الصهاينة والإخوان مثلا وغيرهم.. والإنتباه لطرف لا يعني تجاهل الباقين.. كما فعلنا في 2012 مثلا.. ترتيب الاولويات المهمة الأولي لأي سياسي.. وأي سياسي لا يصح أن تلعب به لجان عدوه كل حين وتحركه كيفما شاءت!

اللهم بلغت اللهم فأشهد!

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