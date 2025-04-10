الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي 2005 يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في دوري الجمهورية

الأهلي 2005
الأهلي 2005

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 علي ضيفه بيراميدز، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب للمنافسة على اللقب.

وبتلك النتيجة، يصل أهلي 2005 المباراة إلى النقطة 61 خلال مشواره في البطولة.

وفاز أهلي 2005 على إنبي 2 - 1، وعلى القناة 3 - 0، وعلى غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر أمام سموحة 0 - 1، وفاز على طلائع الجيش 4 - 0، وعلى الزمالك 1 - 0، وتعادل مع فاركو سلبيًا وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على الجونة 4 - 1، وعلى النجوم 3 - 2، وتعادل مع مودرن سبورت 1 - 1، وفاز عليه بركلات الترجيح 4 - 3، وفاز على بتروجت 4 - 0، وعلى الاتحاد 1 - صفر، وتعادل مع زد 2 - 2، وخسر أمامه بركلات الترجيح، وفاز على سيراميكا كليوباترا 1 - 0، وعلى حرس الحدود بنفس النتيجة، وخسر أمام بيراميدز 0 - 2، وتعادل مع الإسماعيلي 1 - 1 وخسر أمامه بركلات الترجيح 3 - 4، وفاز على بروكسي 1 - 0، وخسر أمام المقاولون 1 - 2، وتعادل مع بروكسي 1 - 1، وخسر أمامه بركلات الترجيح 3 - 5، وفاز على إنبي 2 - 0، وعلى المقاولون 2 - 0، وعلى زد 4 - 2، وخسر أمام الزمالك 0 - 1، وفاز على سموحة 2 - 0، وعلى فاركو 1 - 0،  مسجلًا 45 هدفًا مقابل 16 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا، ومحمد نجيب مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حمدي طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي بيراميدز دوري الجمهورية للشباب سامر عبد الرحمن

مواد متعلقة

دون راحة، الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

هل يقود يورجن كلوب الأهلي في كأس العالم للأندية؟ منشور يثير الجدل

الأكثر قراءة

لجنة الاستئناف تصدر قرارها بخصوص أزمة مباراة القمة الأخيرة

هل يقود يورجن كلوب الأهلي في كأس العالم للأندية؟ منشور يثير الجدل

حازم إمام يوجه رسالة صادمة لجماهير الزمالك

الجاردات في قبضة الأمن، تفاصيل جديدة عن مشاجرة مدرسة خاصة بالسلام

حاتم نبيل قائمًا بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وقف الممرضة صاحبة واقعة التشهير بتطعيمات طلاب المدارس عن العمل 3 أشهر

حقيقة أعتداء سائحة على شاب بالضرب بنزلة السمان بسبب حمار (فيديو)

زغلول صيام يكتب: ونش إيه اللي يروح الأهلي! وسر خلطة الفشل في الزمالك.. وقريبًا الجزء الثالث من مسلسل زيزو!

منوعات

المزيد

عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

هكر يستهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب

مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حصاد الأزهر في رمضان، 150 ألف وجبة إفطار صائم و1404 مقارئ بالمحافظات

هل يجوز شرعا استغلال السائح؟ رد حاسم من أمين الفتوى

دار الإفتاء توضح كيفية المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي

المزيد
الجريدة الرسمية