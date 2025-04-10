الأهلي 2005 يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في دوري الجمهورية

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 علي ضيفه بيراميدز، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب للمنافسة على اللقب.

وبتلك النتيجة، يصل أهلي 2005 المباراة إلى النقطة 61 خلال مشواره في البطولة.

وفاز أهلي 2005 على إنبي 2 - 1، وعلى القناة 3 - 0، وعلى غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر أمام سموحة 0 - 1، وفاز على طلائع الجيش 4 - 0، وعلى الزمالك 1 - 0، وتعادل مع فاركو سلبيًا وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على الجونة 4 - 1، وعلى النجوم 3 - 2، وتعادل مع مودرن سبورت 1 - 1، وفاز عليه بركلات الترجيح 4 - 3، وفاز على بتروجت 4 - 0، وعلى الاتحاد 1 - صفر، وتعادل مع زد 2 - 2، وخسر أمامه بركلات الترجيح، وفاز على سيراميكا كليوباترا 1 - 0، وعلى حرس الحدود بنفس النتيجة، وخسر أمام بيراميدز 0 - 2، وتعادل مع الإسماعيلي 1 - 1 وخسر أمامه بركلات الترجيح 3 - 4، وفاز على بروكسي 1 - 0، وخسر أمام المقاولون 1 - 2، وتعادل مع بروكسي 1 - 1، وخسر أمامه بركلات الترجيح 3 - 5، وفاز على إنبي 2 - 0، وعلى المقاولون 2 - 0، وعلى زد 4 - 2، وخسر أمام الزمالك 0 - 1، وفاز على سموحة 2 - 0، وعلى فاركو 1 - 0، مسجلًا 45 هدفًا مقابل 16 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا، ومحمد نجيب مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حمدي طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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