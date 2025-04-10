حماس: إعلان نتنياهو إنشاء محور ميراج يعزل قطاع غزة بالكامل عن عمقه العربي

قالت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الخميس:" إن تفجير الاحتلال منازل في رفح وتدميره بنى تحتية تصعيد خطير في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا".

حماس تحذر من خطورة محور ميراج

وأضافت حركة حماس في بيانها:" أن ما يجري في رفح محاولة بائسة لتسجيل إنجاز عسكري عبر ارتكاب جرائم حرب والانتهاك الفاضح للقانون الدولي".

وتابعت:" إعلان نتنياهو إنشاء ما سماه محور ميراج ليس استهدافا لرفح بل لعزل القطاع بالكامل عن عمقه العربي"، مشيرة إلى أن ما ا يجري برفح سياسة إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري ما كانت لتتم لولا الصمت الإقليمي والدولي.

حماس تدعو إلى موقف دولي بوجه الاحتلال الإسرائيلي

ودعت حركة حماس الأمة وأحرار العالم إلى رفع الصوت عاليا بوجه الجرائم المستمرة واتخاذ مواقف فعالة تضع حدا للعدوان.

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