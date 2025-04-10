الخميس 10 أبريل 2025
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قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الشرطة أطلقت سراح  مجرم أدين بقتل صديقته عن طريق الخطأ، الأمر الذي تسبب  في حالة من الغضب والخوف بين أسرة الضحية، وسكان ولاية جورجيا. 

إطلاق سراح قاتل يثير حالة من الغضب في ولاية جورجيا

ومن جانبها أفادت مجلة "بيبول" أن المحكمة قضت  على "كاثان جوزمان" بالسجن مدى الحياة، في نوفمبر 2024، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل جنائية، والاعتداء وخنق صديقته البالغة من العمر 19 عامًا، ديليلا جرايسون. ومع ذلك، في 27 مارس 2025، تم إطلاق سراحه من سجن مقاطعة كلايتون بسبب خطأ كتابي.

وأكدت والدة الضحية ديليلا، كريستينا جرايسون، أن إطلاق سراح جوزمان معربة عن قلقها الشديد، قائلة إن ممثلي الادعاء أكدوا لها أن جوزمان لن يتم إطلاق سراحه أبدًا.

وحذرت الأم الجميع من المجرم، مؤكدة أن جوزمان مدرب على فنون القتال المختلطة ويشكل خطرًا جديًا على حياة الآخرين "إنه قاتل مدرب بيديه... لا أحد في مأمن".

وأعربت تاشا موزلي، المدعية العامة لمقاطعة كلايتون، عن إحباطها العميق إزاء هذا الوضع، مؤكدة على العمل الجاد الذي قام به فريقها في ضمان العدالة للضحية والسلامة للمجتمع. وقالت: "لست سعيدة بهذا الخطأ الذي ارتكبه الموظف"، مضيفة أنهم يشعرون بخيبة أمل، ويأملون أن يتم القبض على جوزمان قريبًا.

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جورجيا جريمة قتل أمريكا

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