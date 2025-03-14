تمكنت الشرطة الأمريكية من حل لغز أثار القلق في أحد أحياء بنسلفانيا، وذلك بعدما تم تحديد هوية الشخص الذي أطلق على نفسه لقب "شيطان الصندوق"، والذي ظهر في تسجيل كاميرا وهو يرهب أحد السكان، في واقعة غريبة من نوعها.

الشرطة الأمريكية تحل لغز شيطان الصندوق الذي أرعب سكان بنسلفانيا

وفي وقت سابق ظهر شخص مقنع في فيديو وهو يرتدي زيا يشبه زي المهرج، مع قناع مصنوع من ورق المناديل المزخرف ببتلات زهور وابتسامة مشوهة، وقد رن جرس الباب في وقت مبكر من الصباح، مُقدمًا هدية "صندوقًا فارغًا".

وفي الفيديو قال الشخص المقنع: "أنا شيطان الصندوق، أنا شيطان الصندوق، أترك لكم هذه الهدية، هذا الصندوق هدية لكم"، مما أثار حالة من الرعب بين سكان الحي بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد الحادثة، تلقت إدارة شرطة مقاطعة يورك الشمالية الإقليمية بلاغات، حيث تم التحقيق وتحديد هوية المشتبه به. ومع ذلك، لم تفصح السلطات عن أي تفاصيل تتعلق بهويته، وأكدت أن التحقيقات ما زالت جارية. وأوضحت الشرطة أنها تواصلت مع المشتبه به، وتم التعامل مع الحادثة بشكل جدي لضمان سلامة المجتمع.

تحدثت تامي ماكاني، صاحبة المنزل الذي تعرض للحادثة، إلى وسائل الإعلام المحلية معربة عن استيائها، مشيرة إلى خطورة الموقف.

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