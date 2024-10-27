الإثنين 28 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

قناع زبدة الشيا لبشرة ناعمة وأكثر نضارة

بشرة ناعمة
بشرة ناعمة

نعومة البشرة ونضارتها من علامات الجمال التى تسعى لها الفتيات من أجل مظهر مختلف وأكثر جاذبية وتألق.

وتحتاج البشرة إلى الترطيب اليومي والعميق الذى يضمن نعومة البشرة وجمالها وحمايتها من الجفاف والتشققات ما يحمى البشرة من التجاعيد المبكرة.

قناع الشيا لبشرة ناعمة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع زبدة الشيا لبشرة ناعمة وأكثر نضارة.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

1 ملعقة كبيرة من العسل (لزيادة الترطيب).

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند (لتعزيز الفوائد).

خطوات تحضير القناع:

  • ذوبى زبدة الشيا في حمام مائي حتى تصبح سائلة.
  • اخلطى العسل وزيت جوز الهند مع زبدة الشيا حتى تحصلى على خليط متجانس.
  • اتركى الخليط ليبرد قليلًا ثم ضعيه على البشرة النظيفة.
  • اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسلي الوجه بالماء الدافئ.
  • استخدمى القناع مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • تأكدى من اختبار الخليط على منطقة صغيرة من الجلد قبل الاستخدام للتأكد من عدم وجود حساسية.
  • باستخدام قناع زبدة الشيا بانتظام، يمكنك الاستمتاع ببشرة ناعمة وأكثر نضارة، فهو علاج طبيعي بسيط وفعال يلبي احتياجات البشرة الجافة أو الحساسة.
بشرة ناعمة 
بشرة ناعمة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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