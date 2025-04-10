الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

فأر، فيتو
فأر، فيتو

نجح فريق من معهد ألين لعلوم الدماغ في سياتل، في إنشاء  خريطة ثلاثية الأبعاد غير مسبوقة لدماغ الثدييات، تكشف عن أكثر من 3 كم من التوصيلات العصبية داخل شريحة صغيرة من دماغ فأر، بحجم حبة الرمل.

خريطة لدماغ فأر تحدث ثورة في فهم الأعصاب

 

وتضم الخريطة أيضا نحو 100 ألف خلية عصبية، و500 مليون نقطة تشابك عصبي، حيث قاد فريق العلماء  هذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى رسم "خرائط جوجل للدماغ"، على حد وصفهم، إذ تظهر هذه الخرائط تفاصيل مذهلة عن كيفية ارتباط الخلايا العصبية ببعضها البعض داخل جزء خارجي من الدماغ يعرف باسم القشرة، وهو المنطقة المسؤولة عن معالجة المعلومات البصرية.


ومن جانبه ذكر الدكتور كلاي ريد، الباحث الرئيس في الفريق: "داخل هذه البقعة الصغيرة، توجد غابة مذهلة من الوصلات، مليئة بالقواعد التي بدأنا نفهمها للتو".


وأضاف زميله الدكتور فورست كولمان: "من خلال فهم كيفية عمل القشرة في دماغ الفأر، يمكننا تطوير تصورات أدق حول كيفية عمل أدمغة البشر".

واستخدم العلماء فأرا حيا تم تسجيل نشاط دماغه أثناء مشاهدته لمقاطع فيديو على "يوتيوب"، وذلك لرؤية كيفية تفاعل شبكات الخلايا المختلفة. ثم قطّعت الأنسجة إلى 25 ألف طبقة، يبلغ سُمك كل منها نحو 1/400 من عرض شعرة الإنسان، ثم التُقطت صور مجهرية عالية الدقة لكل طبقة.

واعتمد الفريق على الذكاء الاصطناعي لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد متكامل، سمح لهم برؤية التوصيلات بين الخلايا العصبية وكأنهم يتنقلون داخل مدينة معقدة من الأزقة والشوارع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دماغ فأر التوصيلات العصبية أدمغة البشر الذكاء الاصطناعي الخلايا العصبية

مواد متعلقة

الحرنكش يحمي من السرطان وينشط الدماغ ويقلل التوتر

فأر خارق يحطم الأرقام القياسية في كشف الألغام

نصائح لمرضى الأعصاب في شهر رمضان

الأكثر قراءة

ضبط مخالفات في فرع "بلبن" بالجيزة عقب مداهمة أمنية

لجنة الاستئناف تصدر قرارها بخصوص أزمة مباراة القمة الأخيرة

هل يقود يورجن كلوب الأهلي في كأس العالم للأندية؟ منشور يثير الجدل

الجاردات في قبضة الأمن، تفاصيل جديدة عن مشاجرة مدرسة خاصة بالسلام

حاتم نبيل قائمًا بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

حقيقة أعتداء سائحة على شاب بالضرب بنزلة السمان بسبب حمار (فيديو)

زغلول صيام يكتب: ونش إيه اللي يروح الأهلي! وسر خلطة الفشل في الزمالك.. وقريبًا الجزء الثالث من مسلسل زيزو!

منوعات

المزيد

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

هكر يستهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب

مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قبل خروجه من السجن.. 5 معلومات عن قضية مؤدي المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حصاد الأزهر في رمضان، 150 ألف وجبة إفطار صائم و1404 مقارئ بالمحافظات

علي جمعة يكشف أسباب انتشار دعاة السوشيال ميديا وتراجع علماء الأزهر (فيديو)

هل يجوز شرعا استغلال السائح؟ رد حاسم من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية