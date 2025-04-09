بيراميدز يصدم الأهلي بشأن الشيبي

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز مفاجأة بشأن مدة عقد لاعب الفريق السماوي المغربي محمد الشيبي بعد تردد رغبة الأهلي في ضم اللاعب للمشاركة معه بكأس العالم للأندية.

وأكد المصدر أن الشيبي جدد عقده مع نادي بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم بما فيها الموسم الحالي، أي أن عقده ممتد حتى 2027.



مدة عقد الشيبي مع بيراميدز

وتابع المصدر في تصريحات خاصة، أن عقد الشيبي تم توثيقه في اتحاد الكرة منذ شهر وأن كل ما يتردد لا أساس له من الصحة، لاسيما أن الشيبي أحد الدعائم الأساسية بالفريق التي لا يمكن التفريط فيها في ظل المنافسة على لقب الدوري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال افريقيا.

رغبة الشيبي في الانضمام للأهلي

وترددت أقاويل خلال الساعات الماضية أن محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز لم يجدد تعاقده مع النادي حتى الآن، وأنه تحدث مع وكيله لبحث الانتقال إلى الأهلي والمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة نادي بيراميدز القاهرة قادمة من مدينة فاس المغربية بطائرة خاصة صباح اليوم بعد خوضها مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني، التحضير لمواجهة الأهلي في الدوري المصري بدون راحة بعد العودة من المغرب.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه في الثامنة مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة الثانية من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة ٤-٣ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفاز فريق الجيش الملكي على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل يوسف الفحلي هدف الجيش الملكي الأول في الدقيقة 8، وأضاف جويل بيه الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وسجل فيستون مايلي هدفا لصالح بيراميدز، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـVAR.

وبرغم الخسارة تأهل فريق بيراميدز إلى الدور نصف النهائي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، حيث فاز في الذهاب نتيجة 4-1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.