مجموعة الهبوط، إنبي يصطدم بـ مودرن سبورت اليوم في الدوري

يلتقي فريق إنبى نظيره مودرن سبورت في الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد بتروسبوت بافتتاح مباريات الجولة الثانية من مجموعة الهروب في الدوري المصري الممتاز (دورى nile).

مباراة إنبي ومودرن سبورت

يدخل فريق إنبى بمعنويات مرتفعة بعد تصدره مجموعته بكأس عاصمة مصر بعدما كان "باي" في أولى جولات صراع مجموعة الهبوط، بينهما حقق مودرن سبورت فوزا مهما على سموحة بهدفين نظيفين.

ويسعى حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبى لمواصلة نتائجه الجيدة مع الفريق البترولي بعدما تصدر مجموعته في كأس عاصمة مصر من أجل الهروب من شبح الهبوط.

ويأمل عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت في مواصلة الانتفاضة وتحقيق الفوز الثانى على التوالي بعد الفوز على سموحة في الجولة الأولى بالدور الثاني.

ترتيب إنبي ومودرن سبورت بجدول الدوري

ويدخل فريق إنبى المباراة محتلا المركز التاسع في ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط بالدورى برصيد 12 نقطة.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الثامن برصيد 12 نقطة وهو مركز من مراكز الهبوط ويحتاج على الأقل 5 نقاط للتساوى مع أول مراكز النجاة والبقاء في الموسم المقبل.



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