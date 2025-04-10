الزمالك على صفيح ساخن.. الخروج من الكونفدرالية يفجر الأوضاع.. مطالبات برحيل بيسيرو.. زيزو يهز جدران الأبيض.. والونش يستعد لإحداث صدمة جديدة بميت عقبة

يعيش نادي الزمالك أزمات متلاحقة فنيا وإداريا خلال الموسم الحالي أدت إلى اهتزاز جدران القلعة البيضاء، خاصة بعد توديع بطولة الكونفدرالية الإفريقية التي يحمل لقبها أمس الأربعاء.

الفريق الأبيض أصبح بعيدا عن المنافسة على لقب الدوري المصري وودع الكونفدرالية، ويخسر لاعبيه لاعب تلو الآخر بسبب الأزمات المالية، بالإضافة إلى تغيير الأجهزة الفنية بشكل مستمر والذي لم يقم بدوره بحل الأزمة.

الزمالك يودع الكونفدرالية

وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الخسارة أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر الزمالك أمام ستيلينبوش بهدف نظيف أحرزه سيهلي ندولي في الدقيقة 80، ليخرج الفريق الأبيض في ظل انتهاء مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

مصير بيسيرو

وقال مصدر في الزمالك إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، استقر على إقالة البرتغالي جوزيه بيسيرو ولكن بنهاية الموسم لعدم الرضا عن مستواه بالإضافة للخروج من بطولة الكونفدرالية من دور الـ8.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يبحث عن مدير فني صغير في السن وصاحب مشروع على أن يبدأ مهمته في الموسم الجديد.

انقسام داخل مجلس إدارة الزمالك

ويشهد مجلس إدارة نادي الزمالك حالة من الانقسام بشأن مصير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جوزيه بيسيرو، بعد خروج الفريق من بطولة الكونفدرالية الإفريقية مؤخرًا.

ويعكس هذا الانقسام تباين وجهات النظر بين أعضاء المجلس، حيث يرى البعض ضرورة إقالة المدرب فورًا بسبب الإخفاق القاري، معتبرين أن استمرار بيسيرو قد يؤثر سلبًا على نتائج الفريق في المسابقات المحلية، خاصة في ظل تراجع الأداء.

في المقابل، يطالب فريق آخر داخل المجلس بالإبقاء على بيسيرو حتى نهاية الموسم، مستندين إلى بنود التعاقد التي تنص على أحقية النادي في فسخ التعاقد دون دفع شرط جزائي حال فشل المدرب في التتويج ببطولتين.

ويرى هذا الفريق أن الانتظار حتى نهاية الموسم سيكون الخيار الأفضل من الناحية المالية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الأندية المصرية.

ويأتي هذا الجدل في وقت حرج يمر به الفريق، وسط مطالب جماهيرية بإعادة تصحيح المسار الفني وتحقيق الاستقرار داخل الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يعقد المجلس اجتماعًا حاسمًا خلال الأيام المقبلة لحسم الملف بشكل نهائي، سواء بالإبقاء على بيسيرو أو بدء البحث عن بديل لقيادة الفريق فيما تبقى من الموسم.

أرقام بيسيرو مع الزمالك

وخسر الفريق الأبيض أول ألقابه مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي تولى المهمة يوم 14 فبراير الماضي.

وقدم الزمالك أرقاما صادمة مع بيسيرو تهدد تجربة المدرب البرتغالي الذي قاد الفريق خلفا للسويسري كريستيان جروس.

ولعب الزمالك تحت قيادة بيسيرو 13 مباراة في أقل من شهرين، حقق 5 انتصارات فقط، فيما تعادل 6 مرات، مقابل خسارتين.

وسجل 16 هدفا خلال المباريات الـ13، مع احتساب لقاء الأهلي بالدوري بفوز اعتباري، وهو معدل تهديفي ضعيف، فيما لم يسجل أي هدف للمباراة الثالثة على التوالي.

واستقبل الفريق الأبيض 11 هدفا مع بيسيرو، رغم تحفظه الدفاعي، ولم يحافظ على نظافة شباكه سوى 3 مرات فقط.

وتلقى الزمالك أول هزيمة على ملعبه في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بحسب "ترانسفير ماركت".

مطالبات برحيل لبيب

وشنت جماهير الزمالك هجوما حادا، على حسين لبيب رئيس النادي، بعد توديع الأبيض بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات بأن حسين لبيب قرر الاستقالة من منصبه بعد هجوم جماهير الزمالك عليه.

وقال مصدر داخل النادي، أن حسين لبيب أخطر المقربين منه استيائه من تلك الشائعات، مؤكدا أنه لن يقفز من المركب في ظل الأزمات التي يمر بها النادي.

هل يستقيل مجلس الزمالك

وكشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن هناك تفكيرًا جديًا من جانب اثنين من أعضاء مجلس إدارة النادي في تقديم استقالتهما خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب خروج الفريق الأول لكرة القدم من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وهو الإخفاق الذي تسبب في حالة من الغضب والاستياء داخل أروقة النادي وجماهيره.

ورغم أن المصدر لم يكشف عن هوية العضوين اللذين يفكران في الاستقالة، إلا أنه أشار إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التوجه هو شعورهما بالإحباط من الأوضاع الحالية داخل النادي، سواء على المستوى الإداري أو الفني، بالإضافة إلى عدم الرضا عن طريقة إدارة بعض الملفات الهامة في الفترة الأخيرة.

في المقابل، يحاول عدد من أعضاء مجلس الإدارة التدخل لإقناع الثنائي بالعدول عن هذا القرار، معتبرين أن الاستقالة في هذا التوقيت قد تزيد من حالة الارتباك داخل النادي، خاصة في ظل حاجة الزمالك للاستقرار لإعادة ترتيب الأوضاع بعد الخروج القاري.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات مكثفة داخل مجلس الإدارة لمناقشة تطورات الموقف ومحاولة احتواء الأزمة قبل أن تتفاقم، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها النادي على جميع المسارات.

مطالبات بالتصالح

وقدم أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق مبادرة لإنقاذ ناديه وتصحيح المسار، بعد الخروج من ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال يونس عبر تصريحات تلفزيونية إنه يدعو حسين لبيب الرئيس الحالي للزمالك، ومرتضى منصور وممدوح عباس وكمال درويش رؤساء النادي السابقين، من أجل عقد اجتماع بمنزله لتصفية أي خلافات والتكاتف خلف الأبيض.

وأضاف: "الزمالك يتم حاليا تفريغه من نجومه، ويجب أن تتوقف الخلافات وحروب اللجان التي يملكها كل رئيس ناد عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وشن يونس هجوما حادا على أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك، مؤكدا أنه ضحى بحب الملايين من عشاق ناديه من أجل المال في إشارة لأنباء توقيعه للأهلي.

ممدوح عباس لجماهير الزمالك: «أعدكم بصفقتين تنسيكم آلام الغدر»

قدم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وعدا لجماهير القلعة البيضاء بضم “صفقتين سوبر” بعد أزمة توقيع أحمد سيد زيزو لاعب الأبيض للغريم التقليدي النادي الأهلي.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي x:"أعدكم ووعد الحر دين عليه بصفقتين كبيرتين تنسيكم وتنسيني آلام الغدر التي يعاني منها نادي الزمالك".

زيزو تلقى معاملة الملوك في الزمالك

وأضاف: "زيزو تلقى معاملة الملوك في نادي الزمالك وكان يتم تحضيره ليكون من طبقة الأساطير، وكان عليه ألا يفكر في المال فقط، بل صناعة التاريخ مع الأبيض".

وأشار إلى أن انتقال زيزو للأهلي هزيمة إدارية كبيرة، وتغطي على أزمة انسحاب الفريق الأحمر من لقاء القمة وخصم النقاط، موضحا أن الزمالك مهزوم إداريا ولديه مشاكل مالية طاحنة ويعاني من عدم الاحترافية.

رحيل زيزو للأهلي وصمة عار

رحيل أحمد سيد زيزو كان القشة التي قسمت ظهر البعير وفجرت جميع أزمات الزمالك سواء مادية أو إدارية أو فنية بعد انباء شبه مؤكدة بتوقيعه للنادي الأهلي ورفضه التجديد لناديه الزمالك في ظل انتهاء مدة عقده الصيف القادم.

زيزو يتدرب منفردا في مران الزمالك

وأجرى أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك تدريبات منفردة في مران الفريق قبل مواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الـ 8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



زيزو

الزمالك يستبعد زيزو من مباراة ستيلينبوش

وجاء ذلك بعد استبعاد اللاعب من المباراة بعد أنباء توقيعه للنادي الأهلي بداية الموسم المقبل، بحسب مصدر داخل نادي الزمالك



الزمالك يزيل صورة زيزو من ملعب الناشئين

أزال عمال نادي الزمالك صورة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد تأكد مجلس الإدارة من توقيع اللاعب للنادي الأهلي.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إزالة صورة زيزو الموجودة ضمن أساطير الزمالك بملعب الناشئين بعد أنباء توقيعه للأهلي.

هل يلحق الونش بـ زيزو؟

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن محمود حمدي الونش اقترب من تجديد عقده مع القلعة البيضاء رغم اتفاقه مع النادي الأهلي على الانضمام للفريق في صفقة انتقال حر بالصيف المقبل، حيث ينتهي عقد الونش مع الزمالك بنهاية الموسم.

وعلمت فيتو أن مدافع الأبيض اتفق مع الأهلي على الانضمام للفريق لكن دون التوقيع بشكل رسمي.

وأشار المصدر إلى أن رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد جلسة مع محمود حمدي الونش لتجديد عقده مع الزمالك عقب انتهاء مباراة ستيلينبوش فورًا.

وأضاف: رامي نصوحي عقد الجلسة مع الونش في غرف خلع الملابس رغم الحزن الشديد الذي كان يمر به الفريق، إلا أن عضو المجلس كان مكلفًا بذلك من قبل حسين لبيب.

وعلمت فيتو أن الونش يجتمع الآن مع حسين لبيب ورامي نصوحي وهناك تقارب في وجهات النظر من أجل تجديد عقده مع الزمالك.

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