8 انتصارات تزين مشوار بيراميدز بعد التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال إفريقيا، تأهل فريق بيراميدز إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه بعدما أطاح بفريق الجيش الملكي المغربي من دور ربع النهائي.

مشوار بيراميدز بعد التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وخاض فريق بيراميدز 12 مباراة حتى تأهل لدور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا منها أربع مباريات بالدوري التمهيدي الأول والثاني و6 مباريات دور المجموعات ومباراتين بربع النهائي

فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وهزم في مباراتين.

وفاز بيراميدز علي نادي جيه كيه يو الزنجباري في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا بلقائي الذهاب والإياب 6 _0 و3_1.

وفي الدور التمهيدي الثاني دور لـ 32 أطاح بالجيش الرواندي حيث تعادل بموقعة الذهاب بهدف لكل فريق وفاز في موقعة الإياب 3 1.

وخاض بيراميدز 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالموسم الجاري.

ونجح في الفوز خلال 4 مباريات، وتعادل في مباراة وهزم في مباراة واحدة.

- بيراميدز 5-1 ساجرادا اسبيرانسا.

- دجوليبا 0-0 بيراميدز.

- الترجي 2-0 بيراميدز.

- بيراميدز 2-1 الترجي.

- ساجرادا اسبيرانسا 0-1 بيراميدز.

- بيراميدز 6-0 دجوليبا.

وخاض مباراتين بدور ربع النهائي امام الجيش الملكي فاز بالذهاب 4-1 وخسر في الاياب 2-0

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة ٤-٣ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

منافس بيراميدز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي بيراميدز مع المتأهل من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي اليوم الأربعاء علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

يذكر أن بيراميدز أيضا تأهل لأول مرة في تاريخه الافريقي الي ربع النهائي بعد احتلاله وصافة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الترجي صاحب الصدارة.

مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

وفاز فريق الجيش الملكي على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل يوسف الفحلي هدف الجيش الملكي الأول في الدقيقة 8، وأضاف جويل بيه الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وسجل فيستون مايلي هدف لصالح بيراميدز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـVAR.

وبرغم الخسارة تأهل فريق بيراميدز إلى الدور نصف النهائي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، حيث فاز في الذهاب نتيجة 4-1.

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