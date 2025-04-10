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رياضة

مجموعة الهبوط، الإسماعيلي يسعى لمواصلة صحوته أمام الاتحاد في الدوري

الاسماعيلي، فيتو
الاسماعيلي، فيتو

يلتقي فريق الإسماعيلى نظيره فريق الاتحاد السكندرى في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعة الهبوط فى الدوري المصري دورى نايل.

مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري

يدخل الإسماعيلى المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الأولى بالدور الثاني بالدورى.

ويسعى الاتحاد إلى تعويض الخسارة من الجونة بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

 

ويحتل فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفي المركز السادس في مجموعة الصراع على الهروب من الهبوط برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندرى بقيادة مجدي عبد العاطى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

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