مجموعة الهبوط، مواعيد مباريات اليوم بالدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس مواجهتين بالجولة الثانية بمجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري للموسم الحالي، حيث يلتقي فريقا الإسماعيلي والاتحاد وفريقي إنبي ومودرن سبورت، وتختتم الجولة مبارياتها بالمجموعة غدا الجمعة بمواجهتي زد والجونة ويستقبل غزل المحلة منافسه سموحة.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

إنبي × مودرن سبورت - 4 عصرًا | أون سبورت 1

الإسماعيلي × الاتحاد السكندري - 7 مساء | أون سبورت 1

موعد مباراة إنبي ومودرن سبورت

يلتقي فريق إنبى نظيره مودرن سبورت في الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد بتروسبوت بافتتاح مباريات الجولة الثانية من مجموعة الهروب في الدوري المصري الممتاز (دورى nile).

موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري

يلتقي فريق الإسماعيلى نظيره فريق الاتحاد السكندرى في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعة الهبوط فى الدوري المصري دورى نايل.

ترتيب إنبي ومودرن سبورت بجدول الدوري

ويدخل فريق إنبى المباراة محتلا المركز التاسع في ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط بالدورى برصيد 12 نقطة.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الثامن برصيد 12 نقطة وهو مركز من مراكز الهبوط ويحتاج على الأقل 5 نقاط للتساوى مع أول مراكز النجاة والبقاء في الموسم المقبل.



ترتيب الاسماعيلي والاتحاد بجدول الدوري

ويحتل فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفي المركز السادس في مجموعة الصراع على الهروب من الهبوط برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندرى بقيادة مجدي عبد العاطى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

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