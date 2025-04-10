رئيس الوزراء يفتتح مشروع كوبري "منقباد" العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط (صور)

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم الخميس، مشروع كوبري "منقباد" العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط، وذلك خلال جولته التي يقوم بها اليوم بمحافظة أسيوط، وعقب تفقده لأعمال ازدواج الطريق الزراعي (أسيوط – ديروط).

وعقب الوصول، شهد رئيس الوزراء ومرافقوه إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح الكوبري بحضور مسئولي شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع، وأشار المهندس عصام عبدالظاهر مصطفى، مدير مديرية الإسكان بأسيوط، إلى أن المشروع يهدف الى تحقيق السيولة المرورية بمنطقة المدخل الشمالي لمحافظة أسيوط عند تقاطع الطريق الزراعي بمدخل الطريق الصحراوي الغربي.

مُوضحًا أن هذه المنطقة كانت تشهد في السابق كثافة مرورية عالية وتحدث بها اختناقات مرورية خاصة أثناء غلق مزلقان السكة الحديد بمنقباد، مُضيفًا أن هذا الكوبري يعمل على ربط قرى منقباد وبهيج وسلام والعدر بالمحافظة.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه إلى نقطة مشاهدة أعلى الكوبري، حيث استمع إلى شرح من المهندس عصام عبد الظاهر مصطفى، مدير مديرية الإسكان بأسيوط حول مشروع الكوبري، مُشيرًا إلى أنه تم تنفيذ المشروع بإجمالي طول 1900 متر، وعرض حوالي 18 مترا تقريبًا، بعدد 2 مطلع و4 منازل أعلى الترعة الإبراهيمية وخطوط السكة الحديد وترعة الوليدية، بتكلفة إجمالية 520 مليون جنيه، للإسهام في حل مشكلة الازدحام المروري بنسبة تصل إلى 65% في هذه المنطقة، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة عند منطقة تقاطع الطريق الزراعي بمدخل الطريق الصحراوي الغربي.



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