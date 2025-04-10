رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع ازدواج طريق "أسيوط - ديروط" الزراعي (صور)

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقد أعمال مشروع ازدواج طريق أسيوط - ديروط الزراعي، والوقوف على معدلات تنفيذ هذا المشروع المهم، وذلك عقب جولته بـ مستشفى منفلوط المركزي.



واستمع رئيس الوزراء في مستهل التفقد إلى شرح من اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل، الذي قدم عرضًا لموقف ما يتم تنفيذه من مشروعات من جانب الهيئة العامة للطرق والكباري في نطاق محافظة أسيوط، ومعدلات ونسب تنفيذ هذه المشروعات.



كما قدم اللواء ماجد عبد الحميد، شرحا حول موقف تنفيذ أعمال مشروع ازدواج الطريق الزراعي أسيوط – ديروط، بطول 61 كم، موضحا أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، كما أنه يأتي تلبية لاحتياجات المواطنين، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من السيولة المرورية، والقضاء على الاختناقات عند مداخل المدن والقري المتقاطعة مع الطريق، والحد من الحوادث المرورية التي تقع في هذه المنطقة.

وتابع رئيس الوزراء، خلال الجولة، أعمال تنفيذ أعمال ازدواج الطريق الزراعي أسيوط- ديروط، على أرض الواقع، وما تتضمنه من أعمال الرصف، ورفع كفاءة الطريق القائم.

من جانبه، استعرض المهندس إسلام فوزي، رئيس المنطقة السابعة بهيئة الطرق والكباري بمنطقة أسيوط والمنيا، معدلات الإنجاز ومراحل تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الزراعي أسيوط- ديروط، موضحًا أنه يتم تنفيذ أعمال الازدواج بطول 61 كم على مرحلتين الأولى بطول 46 كم، والثانية بطول 15كم، وذلك من خلال إنشاء جزيرة فاصلة بين الاتجاهين ليصبح كل اتجاه 2 حارة مرورية، وهو الذي من شأنه أن يحقق السيولة المرورية وزيادة عوامل الأمن والسلامة على الطريق، هذا إلى جانب رفع كفاءة الطريق القائم، وتركيب البلدورات، والنيوجيرسي، على جانبي الطريق بالقرب من المنطقة السكنية، مؤكدًا أنه يتم تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة وتحقيقًا لأعلى معدلات السلامة والأمان، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال هذا المشروع خلال شهر أكتوبر القادم.

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