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رياضة

تفاصيل رسالة زيزو لمسئولي الزمالك وموعد تجديد التعاقد

زيزو
زيزو

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع أحمد مصطفي “زيزو” نجم الفريق، عقب مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لمناقشة ملف تجديد تعاقده مع النادي.

وأكدت مصادر من داخل القلعة البيضاء أن زيزو أبدى رغبة واضحة في الاستمرار داخل صفوف الزمالك، مشددًا على رفضه التام لفكرة الانتقال إلى النادي الأهلي، أو التوقيع لأي نادٍ آخر داخل مصر، تقديرًا لجماهير الزمالك وثقتهم فيه.

مباراة الزمالك وستيلينبوش

ويستعد الزمالك حاليًا لخوض مباراة الإياب أمام ستيلينبوش، المقرر إقامتها في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء حاسم يسعى فيه الفارس الأبيض لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

ويُذكر أن الزمالك كان قد تعادل سلبيًا مع فريق مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس على نفس الملعب، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، حيث أشرك الجهاز الفني عددًا من العناصر البديلة للحفاظ على اللاعبين الأساسيين قبل المواجهة الأفريقية المنتظرة.

وتسعى إدارة الزمالك لحسم ملف تجديد تعاقد زيزو في أقرب وقت ممكن، لقطع الطريق أمام أي محاولات لخطف اللاعب، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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