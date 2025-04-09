بيسيرو: لا نستحق توديع الكونفدرالية وتيشيرت الزمالك "تقيل" على بعض اللاعبين

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك: إن فريق ستيلينبوش خلق فرصة واحدة في مباراة اليوم في إياب دور الثمانية لبطولة كأس ونجح في تسجيلها، في حين خلق الزمالك عدة فرص ولم يستغلها وهذا يحدث في كرة القدم.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" المنافس دافع طوال المباراة، وستيلينبوش يجيد الكرات الثابتة ولم يشكل خطورة سوى في كرة واحدة".



وواصل:" بالطبع أنا حزين وجميع اللاعبين على الخسارة والفريق لا يستحق هذه النتيجة والخروج من الكونفدرالية، والزمالك كان أفضل في الشوط الأول، وكانت هناك مشكلة في اللمسة الأخيرة ولم نترجم الفرص التي سنتحت لنا، والأداء اختلف في الشوط الثاني، والزمالك فقد التوازن بعد تسجيل ستيلنبوش لهدف التقدم، وهذه هي كرة القدم".



وتابع بيسيرو قائلا:" أحمد مصطفى "زيزو" لم يشارك والجميع يعلم ما حدث مع اللاعب وأريد الحديث فقط عن المباراة".



وأضاف المدير الفني:" الزمالك تدريب خلال الأيام الماضية على طريقة 4-3-3 وكنت أرى أنها الأنسب لخوض مباراة اليوم، ولم نستحق الخسارة في مباراة اليوم ولم نترجم الفرص التي سنحت لنا في اللقاء".

وقال جوزيه بيسيرو:" تغيير طريقة اللعب كانت سببًا في عدم الدفع بصلاح مصدق، كما أن محمود بنتايج لم يشارك أساسيًا اليوم لأنه لم يشارك في لقاء الذهاب بسبب عدم سفره، كما أن أحمد فتوح ظهر بمستوى جيد في المباراة الأولى وبالتالي شارك في لقاء اليوم".

وواصل:"من الطبيعي أن يحزن الجمهور لأنه يحب الفوز باستمرار وهذه هي كرة القدم، ويجب أن ننظر للأمام وتكون هناك حكمة".

وأضاف المدير الفني قائلًا:"لا ألوم أي لاعب على هدف ستيلنبوش، وجميع اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم وأعتقد أنه لا يوجد تقصير من أي لاعب، وكان من الممكن أن يتم التعامل مع كرة الهدف بشكل أفضل ولكن هذه هي كرة القدم، ولم يكن أحد يتوقع أن يسجل ستيلينبوش هدفًا في لقاء اليوم في ظل تحكم الزمالك في مجريات الأمور".

وواصل: تيشرت الزمالك ثقيل على بعض اللاعبين.

واختتم بيسيرو قائلًا:" الزمالك سيحارب في بطولة الدوري، ونسعى للفوز في المباراة المقبلة".

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر الزمالك أمام ستيلينبوش بهدف نظيف، أحرزه سيهلي ندولي في الدقيقة 80، ليخرج الفريق الأبيض في ظل انتهاء مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

مباراة الزمالك وستيلينبوش

سيطر الزمالك على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، وأهدر فرصة عن طريق محمد شحاتة الذي تبادل الكرة مع سيف الجزيري ليدخل منطقة الجزاء إلا أنه سددها ضعيفة في يد الحارس.

مباراة الزمالك وستيلينبوش

فيما رد فريق ستيلينبوش بفرصة خطيرة في الدقيقة 12، بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بعرضية وصلت لمهاجم الفريق إلا أنه سددها فوق العارضة.

مباراة الزمالك وستيلينبوش

بعدها فرض الزمالك سيطرته بشكل كامل دون خطورة حقيقية على مرمى فريق ستيلينبوش، في ظل اعتماد الفريق الجنوب أفريقي على الدفاع المنظم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة الزمالك وستيلينبوش

ومع بداية الشوط الثاني، تحرر فريق ستيلينبوش وبدأ في شن بعض الهجمات على مرمى الزمالك، من خلال الكرات العرضية، إلا أن جميعها لم يرتق إلى مرحلة الخطورة.

وفي الدقيقة 80، باغت فريق ستيلينبوش الزمالك بإحرازه هدفا بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بعرضية أرضية قابلها سيهلي ندولي لاعب الفريق الجنوب أفريقي بتسديدة في الشباك.

بعدها ضغط الزمالك بكل صفوفه أملا في تعديل النتيجة، إلا أن محاولاته اتسمت بالعشوائية لينتهي اللقاء بفوز فريق ستيلينبوش بهدف نظيف، وتأهله إلى نصف النهائي، فيما ودع الزمالك منافسات البطولة.

تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش في الكونفدرالية الأفريقية

جاء تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش في الكونفدرالية الأفريقية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي " الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – ناصر ماهر.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود بنتايك وصلاح مصدق ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وناصر منسي.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء الماضي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء في إياب دور الـ 8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء الماضي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وستيلنبوش في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلنبوش

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك

بهذه النتيجة يواصل الزمالك السقوط في كأس عاصمة مصر، بعد التعادل في مباراته الأولى بالبطولة أمام الجونة ثم الخسارة أمام بتروجيت قبل أن يتعادل سلبيا اليوم أمام مودرن سبورت.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت 12

2- الجونة 4 نقاط

3- مودرن سبورت 4 نقاط

4- الزمالك نقطتين

5- سموحة بدون نقاط

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