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رياضة

عبد الله السعيد يقود تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش في الكونفدرالية

عبد الله السعيد،
عبد الله السعيد، فيتو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي " الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي  – سيف الجزيري – ناصر ماهر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود بنتايك وصلاح مصدق  ومصطفى الزناري  ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وناصر منسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء في إياب دور الـ 8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء الماضي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

الزمالك
الزمالك

موعد مباراة الزمالك وستيلنبوش في الكونفدرالية 

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلنبوش

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك
الزمالك

بهذه النتيجة يواصل الزمالك السقوط في كأس عاصمة مصر، بعد التعادل في مباراته الأولى بالبطولة أمام الجونة ثم الخسارة أمام بتروجيت قبل أن يتعادل سلبيا اليوم أمام مودرن سبورت.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت 12 

2- الجونة 4 نقاط 

3- مودرن سبورت 4 نقاط 

4- الزمالك نقطتين 

5- سموحة بدون نقاط 

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