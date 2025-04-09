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رياضة

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

محمود حمدي
محمود حمدي

نفت مصادر مقربة من محمود حمدي “الونش”، مدافع نادي الزمالك، ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن توقيعه للنادي الأهلي، مؤكدة أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد رسمي مع نادي الزمالك، ويُكنّ له كل الاحترام والتقدير.

وأوضحت المصادر أن الونش لم يدخل في أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع مسؤولي النادي الأهلي، وأن ما يُتداول عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عارٍ تمامًا من الصحة، ويهدف فقط لإثارة البلبلة في هذا التوقيت الحساس من الموسم.

وأكدت المصادر أن اللاعب يُركّز حاليًا على استعادة جاهزيته البدنية الكاملة بعد تعافيه من الإصابة، ويضع مصلحة الزمالك فوق أي اعتبار، خاصة في ظل اقتراب الفريق من منافسات مهمة محليًا وقاريًا.

واختتمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن أي قرار يخص مستقبل اللاعب سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية فقط.

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