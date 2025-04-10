كواليس الساعات الأخيرة في الزمالك حول مصير بيسيرو

يشهد مجلس إدارة نادي الزمالك حالة من الانقسام بشأن مصير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جوزيه بيسيرو، بعد خروج الفريق من بطولة الكونفدرالية الإفريقية مؤخرًا.

ويعكس هذا الانقسام تباين وجهات النظر بين أعضاء المجلس، حيث يرى البعض ضرورة إقالة المدرب فورًا بسبب الإخفاق القاري، معتبرين أن استمرار بيسيرو قد يؤثر سلبًا على نتائج الفريق في المسابقات المحلية، خاصة في ظل تراجع الأداء.

في المقابل، يطالب فريق آخر داخل المجلس بالإبقاء على بيسيرو حتى نهاية الموسم، مستندين إلى بنود التعاقد التي تنص على أحقية النادي في فسخ التعاقد دون دفع شرط جزائي حال فشل المدرب في التتويج ببطولتين.

ويرى هذا الفريق أن الانتظار حتى نهاية الموسم سيكون الخيار الأفضل من الناحية المالية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الأندية المصرية.

ويأتي هذا الجدل في وقت حرج يمر به الفريق، وسط مطالب جماهيرية بإعادة تصحيح المسار الفني وتحقيق الاستقرار داخل الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يعقد المجلس اجتماعًا حاسمًا خلال الأيام المقبلة لحسم الملف بشكل نهائي، سواء بالإبقاء على بيسيرو أو بدء البحث عن بديل لقيادة الفريق فيما تبقى من الموسم.

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