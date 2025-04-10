طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن، صينية البطاطس من الأكلات المصرية الشهيرة والقديمة حيث كانت تبدع الجدات فى تقديمها ومازالت تقدم حتى الآن.

وطريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وسريعة التحضير أيضا ويمكن تقديمها بأنواع اللحوم المختلفة حسب الرغبة، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل.

تقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن.

مكونات عمل صينية البطاطس باللحمة:-

½ كيلو لحم مكعبات حسب الرغبة

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم

2 حبة بصل كبيرة

2 حبة طماطم

2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة بهارات مشكلة (قرفة، كزبرة ناشفة، كمون)

زيت نباتي

كوب ماء أو مرق

فلفل أخضر (اختياري)

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن:-

لتجهيز البطاطس، قشري البطاطس وقطعيها إلى شرائح متوسطة السمك. يمكنك قليها قليلًا أو تركها نيئة حسب الرغبة.

لتحضير اللحمة، وهفي مقلاة على النار، ضعي القليل من الزيت وشوّحي البصل المفروم حتى يذبل، ثم أضيفي اللحم وقلبيه حتى يتغير لونه.

أضيفي الثوم، الملح، الفلفل، والبهارات، وقلبي المكونات حتى تنضج اللحمة نصف نضج.

أضيفي الثوم، الملح، الفلفل، والبهارات، وقلبي المكونات حتى تنضج اللحمة نصف نضج. لتحضير الصلصة، في وعاء، اخلطي عصير الطماطم مع صلصة الطماطم، وأضيفي القليل من الملح والفلفل، وقلّبي جيدًا.

في صينية فرن، ضعي طبقة من البطاطس، ثم طبقة من خليط اللحمة، وكرري الطبقات.

صبي الصلصة فوق المكونات وأضيفي كوب ماء أو مرق.

غطي الصينية بورق فويل وضعيها في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ساعة تقريبًا.

بعد ذلك، أزيلي الفويل واتركيها تتحمر قليلًا من الأعلى.

قدّمي الصينية ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز وسلطة جانبية.

صينية البطاطس باللحمة في الفرن

فوائد البطاطس للصحة

والبطاطس من الخضروات الشهيرة على مستوى العالم وتقدم بطرق وأشكال مختلفة ولها قيمة غذائية عالية،ومن فوائد البطاطس:-

تعتبر البطاطس المسلوقة خيار مثالي لمن يرغبون في الحفاظ على وزنهم أو إنقاصه، حيث إنها منخفضة السعرات الحرارية نسبيًا مقارنة بطرق الطهي الأخرى مثل القلي، حيث تحتوي البطاطس المسلوقة على نسبة عالية من الماء وقليل من الدهون، مما يجعلها تساعد في تحقيق الشعور بالشبع دون إضافة سعرات حرارية زائدة.

تحتوي البطاطس على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، فهي مصدر ممتاز لفيتامين C، الذي يلعب دور هام في دعم جهاز المناعة وتعزيز صحة الجلد. كما أنها تحتوي على فيتامين B6، الذي يساهم في تعزيز وظائف الجهاز العصبي وتكوين الهيموجلوبين.

البطاطس المسلوقة تحتوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية، والتي تسهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

تساعد الألياف أيضًا في تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يمكن أن يساهم في تقليل تناول الطعام الزائد وبالتالي التحكم في الوزن.

تحتوي البطاطس المسلوقة على كميات منخفضة من الصوديوم ومرتفعة من البوتاسيوم، مما يساعد في تنظيم ضغط الدم، البوتاسيوم هو عنصر أساسي يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

البطاطس المسلوقة تحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض إلى معتدل، مما يعني أنها تسبب ارتفاعًا بطيئًا في مستويات السكر في الدم، وهذا يجعلها خيار مناسب لمرضى السكري أو للأشخاص الذين يرغبون في التحكم في مستويات السكر في الدم.

البطاطس المسلوقة تعتبر مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة، التي تعتبر الوقود الأساسي للجسم، وتناول البطاطس المسلوقة قبل ممارسة الرياضة يمكن أن يوفر الطاقة اللازمة لتحسين الأداء البدني وزيادة التحمل.

سهلة التحضير ومتعددة الاستخدامات، وواحدة من أكبر مزايا البطاطس المسلوقة هي سهولة تحضيرها وتنوع استخدامها في المطبخ، ويمكن تناولها كوجبة خفيفة بمفردها، أو كجزء من وجبة رئيسية مع إضافات مختلفة مثل الأعشاب، أو حتى كقاعدة لوصفات أخرى.

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