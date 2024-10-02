طريقة عمل صينية البطاطس في الفرن، أكلة لذيذة وسريعة التحضير

طريقة عمل صينية البطاطس في الفرن، صينية البطاطس من الأكلات المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى معروفة منذ زمن بعيد حيث كانت الجدات تقدمها بإستمرار.

وطريقة عمل صينية البطاطس في الفرن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل صينية البطاطس في الفرن.

مكونات عمل صينية البطاطس في الفرن:-

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

1 بصلة كبيرة، مقطعة إلى شرائح رفيعة.

3 فصوص ثوم مهروسة.

2 حبة طماطم مقطعة إلى شرائح.

1 كوب ماء أو مرق دجاج.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

1/2 ملعقة صغيرة كركم (اختياري).

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل حار (اختياري).

طريقة عمل صينية البطاطس في الفرن:-

قشري البطاطس وقطعيها إلى شرائح متوسطة السُمك.

اخلطي الثوم المهروس مع زيت الزيتون، الملح، الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، الكركم، والفلفل الحار (إذا كنت تفضلين الطعم الحار).

في صينية الفرن، ضعي طبقة من شرائح البصل ثم ضعي فوقها نصف كمية البطاطس.

رشي جزءًا من خليط التوابل عليها، بعد ذلك، ضعي شرائح الطماطم فوق البطاطس وكرري العملية مع الكمية المتبقية من البطاطس.

اسكبي الماء أو مرق الدجاج في الصينية.

غطي الصينية بورق الألمنيوم وضعيها في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45-50 دقيقة.

بعد أن تنضج البطاطس، قومي بإزالة ورق الألمنيوم واتركي الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق إضافية حتى يتحمر الوجه.

يمكنك إضافة قطع من اللحم أو الدجاج مع البطاطس لتقديم وجبة متكاملة.

يمكن تزيين الصينية ببعض البقدونس المفروم قبل التقديم.

صينية البطاطس

فوائد البطاطس للصحة

والبطاطس من الخضروات المهمة التى لها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد البطاطس:-

تساعد فى مقاومة الأورام السرطانية بالجسم لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

مهمة لصحة الحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك وبالتالى تحافظ على نمو الجنين بشكل صحى وتحميه من التشوهات.

تساعد فى ضبط مستوى الضغط بالدم.

تساعد فى مقاومة الالتهابات بالجسم لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.

تعزز حركة الجهاز الهضمي وتساعد فى علاج عسر الهضم.

تساعد فى علاج الإمساك.

تخفض فرص الإصابة بنزلات البرد.

تعزز من جمال البشرة ونضارتها وتحافظ على شبابها لأنها تحفز البشرة على إنتاج الكولاجين.

تعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائها على البوتاسيوم الذى يساعد فى توسيع الأوعية الدموية.

تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتقلل حدوث الشد العضلي أثناء التمرين وذلك لاحتوائها على البوتاسيوم الذى يقوى العضلات.

تحافظ على صحة العظام وتقوى المفاصل والأسنان لاحتوائها على الكالسيوم.

تقوى المناعة لاحتوائها على فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

تساعد فى إنقاص الوزن إذا تم تناولها على حالتها فهى تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة.