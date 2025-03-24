طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن لإفطار مميز

طريقة عمل صينية البطاطس، صينية البطاطس من الأكلات اللذيذة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وهى أكلة الجدات الشهيرة التي لا تقاوم.

وطريقة عمل صينية البطاطس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل، وهى مناسبة للإفطار فى شهر رمضان المبارك.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن.

مكونات عمل صينية البطاطس:-

نصف كيلو لحم قطع صغيرة أو حسب الرغبة

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم، مقطعة شرائح

1 حبة بصل كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 حبة طماطم مقطعة شرائح

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة قرفة (اختياري)

كوب مرق أو ماء ساخن

زيت نباتي أو زيت زيتون

حبة بصل مقطعة شرائح

ثمرة طماطم مقطعة حلقات

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن:-

في مقلاة على النار، ضعي قليل من الزيت وشوّحي البصل حتى يذبل.

أضيفي الثوم ثم قطع اللحمة.

تبلى بالملح، الفلفل، البهارات، الكمون والقرفة.

قلّبي المزيج حتى تتغير لون اللحمة وتنضج جزئيًا.

في صينية فرن، ضعي طبقة من شرائح البطاطس وعليها الخضروات المقطعة.

أضيفي فوقها خليط اللحمة.

أذيبي صلصة الطماطم في كوب المرق أو الماء، واسكبي الخليط فوق الصينية.

غطي الصينية بورق فويل.

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن واتركيها لمدة 45 دقيقة تقريبًا أو حتى تنضج البطاطس.

انزعي ورق الفويل واتركيها في الفرن لمدة 10 دقائق إضافية لتحمير الوجه.

يمكن استخدام اللحمة المفرومة أو شرائح اللحم أو حتى مكعبات الدجاج كبديل.

قدّمي الصينية مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

صينية البطاطس باللحمة

فوائد البطاطس للصحة

والبطاطس من الخضروات الشهيرة التى تقدم بطرق مختلفة ولها فوائد عظيمة، ومن فوائد البطاطس:-

تعتبر البطاطس المسلوقة خيار مثالي لمن يرغبون في الحفاظ على وزنهم أو إنقاصه، حيث إنها منخفضة السعرات الحرارية نسبيًا مقارنة بطرق الطهي الأخرى مثل القلي، حيث تحتوي البطاطس المسلوقة على نسبة عالية من الماء وقليل من الدهون، مما يجعلها تساعد في تحقيق الشعور بالشبع دون إضافة سعرات حرارية زائدة.

تحتوي البطاطس على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، فهي مصدر ممتاز لفيتامين C، الذي يلعب دور هام في دعم جهاز المناعة وتعزيز صحة الجلد.

كما أنها تحتوي على فيتامين B6، الذي يساهم في تعزيز وظائف الجهاز العصبي وتكوين الهيموجلوبين.

البطاطس المسلوقة تحتوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية، والتي تسهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

تساعد الألياف أيضًا في تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يمكن أن يساهم في تقليل تناول الطعام الزائد وبالتالي التحكم في الوزن.

تحتوي البطاطس المسلوقة على كميات منخفضة من الصوديوم ومرتفعة من البوتاسيوم، مما يساعد في تنظيم ضغط الدم، البوتاسيوم هو عنصر أساسي يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

البطاطس المسلوقة تحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض إلى معتدل، مما يعني أنها تسبب ارتفاعًا بطيئًا في مستويات السكر في الدم، وهذا يجعلها خيار مناسب لمرضى السكري أو للأشخاص الذين يرغبون في التحكم في مستويات السكر في الدم.

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