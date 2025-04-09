أخبار مصر اليوم.. وقف صرف السلع التموينية لـ12 منفذ جمعيتي بقنا بسبب مخالفات مالية.. الحكومة تكشف خطتها بشأن تحريك أسعار الوقود.. حقيقة رفع أسعار شرئح استهلاك الكهرباء

أخبار مصر اليوم: نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، والتي جاءت كالأتي:

بسبب مخالفات مالية، وقف صرف السلع التموينية لـ12 منفذ جمعيتي بقنا

أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارًا إداريًا بإيقاف صرف السلع التموينية لـ12 من أصحاب منافذ مشروع "جمعيتي" في منطقة مبيعات قنا، وذلك بعد رصد مخالفات مالية وإدارية تتعلق بالاستيلاء على سلع تموينية بلغت قيمتها نحو 47.903 مليون جنيه

جاء القرار بناءً على مذكرة القطاع القانوني والتي حصلت “فيتو” على نسخة منها، وما أسفرت عنه أعمال لجنة الفحص والمراجعة، التي كشفت عن تشغيل المنافذ دون عقود رسمية، وعدم الاحتفاظ بالمستندات المالية، ووجود شبهات مجاملات وتجاوزات في تشغيل بعض المنافذ، دون الالتزام بالإجراءات الوزارية المعتمدة.

أبرز المخالفات بتقرير القطاع القانوني للشركة

تشغيل منافذ بدون عقود رسمية أو اعتماد من السلطة المختصة.

عدم توافر ملفات مالية ومحاسبية لفترات زمنية طويلة.

غياب رقابة داخلية فعالة من قبل الإدارة المالية والإدارية.

شبهات مجاملة في تشغيل بعض أصحاب المنافذ بالتعاون مع مسؤولين بالتموين

تباين في التوقيعات والأختام الرسمية بالعقود، مما يثير الشك في صحتها القانونية.

وأصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، وبناءا على ماسبق من مخالفات، فقد تقرر إيقاف صرف السلع التموينية للمخالفين، وتشكيل لجنة قانونية للتحقيق في المخالفات الواردة، بالإضافة إلى إحالة المسؤولين الإداريين والماليين إلى التحقيق ووقفهم عن العمل.

بعد انخفاضه عالميًّا، الحكومة تكشف خطتها بشأن تحريك أسعار الوقود (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن اسعار البترول انخفضت عالميًا، ولكن تعاقدات الحكومات لا تكون فورية وعمليات الشراء تكون طويلة الأجل حتى تستطيع الحكومة من الدفع بصورة تدريجية تكلفة الوقود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": ليس بالضرورة أن يكون المتوسط السعري الذي تتعاقد عليه الحكومة لاستيراد الوقود مماثل للسعر الحالي المنخفض.

وتابع: انخفاضات أسعار الوقود يمكننا من التحوط وتوفير احتياجاتنا البترولية، موضحًا أن عملية تحريك ورفع أسعار المواد البترولية مرتبط بالعمل على ترشيد الدعم والأسعار الحالية لا تزال مدعمة.

وواصل: نعمل بصورة تدريجية على استعادة التوازن في اسعار المواد البترولية، وسيظل هناك دعما للسولار والبوتوجاز، والحكومة في إطار سياسية ترشيد الدعم والإصلاح الاقتصادي ستسعى للوصول للتوزان في الأسعار مع مراعاة محدودي الدخل.

وأختتم: نراقب الأسواق ونستفيد من أي انخفاضات عالمية في أسعار الوقود، ولكن عملية التعاقدات تعتمد على العقود الاَجلة.

رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حقيقة استمرار الحكومة في خطة تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف المقبل.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: إن خطة الحكومة هي عدم العودة لتخفيف أحمال الكهرباء مرة أخرى، بالرغم من وجود تبعات مالية على الدولة.

وأضاف: سيكون هناك حجم تبعات مالية لتخطى مرحلة الصيف دون إنقطاع الكهرباء ونتحرك.

وقال مدبولي: “نأمل في الربط الكهربائي مع السعودي خلال شهور الصيف”.

متحدث الوزراء: الحكومة مستعدة لتداعيات الحرب الاقتصادية العالمية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء، تضمن رسائل هامة ومصارحة مباشرة مع المواطنين حول عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية الراهنة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعكس حرص الحكومة على الشفافية والتواصل الفعال مع الشارع المصري.

وأضاف "الحمصاني"، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء استهل المؤتمر بالإشارة إلى أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، واصفًا إياها بأنها جاءت تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تمتد عبر قطاعات متعددة أبرزها الاقتصاد، التعليم، الثقافة والمشروعات التنموية.

وأكد أن فرنسا تمثل شريكًا استراتيجيًا هامًا لمصر، مشيدًا بردود الفعل الإيجابية التي أبدتها الجماهير المصرية خلال الزيارة، والتي تعكس ثقتها في القيادة السياسية.

وفي الشأن الاقتصادي، أوضح أن رئيس الوزراء أشار إلى التحديات العالمية الراهنة، واصفًا المرحلة بأنها قد تشهد "حربًا اقتصادية عالمية شاملة" بسبب تصاعد السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية من قِبل بعض القوى الكبرى، مشددًا على أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب هذه التطورات، وتعمل على دراستها بشكل متأنٍ عبر اللجان الوزارية والاستشارية لضمان الاستعداد الكامل لأي تداعيات محتملة

الأرصاد تكشف عن خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تمتد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، ويسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،والسواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى:16

الكهرباء توضح حقيقة رفع شرائح الاستهلاك حال زيادة أسعار المواد البترولية

تستعد لجنة تسعير المواد البترولية لمناقشة الأسعار الجديدة للمحروقات في مصر، خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل قرارات الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية بنهاية 2025.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار عدد واسع من الاستفسارات حول مصير أسعار شرائح الكهرباء خلال الفترة المقبلة وتحديدا لشهر أبريل الجاري والذي سيتم تحصيل فاتورة الاستهلاك الخاصة به مع بداية شهر مايو المقبل، وهل ستلجأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق زيادات جديدة علي أسعار الشرائح في حالة وجود زيادات جديدة في أسعار المحروقات وذلك في أعقاب القرارات التي ستخرج عن اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مجلس الوزراء الجهة المنوط بها وضع تعريفة شرائح الكهرباء، ولا توجد أي تعليمات بشأن زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة مستمرة في محاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي للحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية وحق المواطن في الحصول على خدمة مميزة ومستقرة، خاصة أن سرقات التيار الكهربائي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية تمكنوا من تحرير مليون و700 ألف محضر سرقة تيار كهربائي خلال الـ6 أشهر الماضية بإجمالي عائدات وصلت لأكثر من 4 مليارات جنيه، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة لمكافحة ظاهرة التعدي على سرقة التيار وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لمنع التكرار.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس 2024:

الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا.

الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا.

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشًا.

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه.

الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه.

تعليق لرئيس الوزراء على أزمة بند الـ 8 سنوات بقانون الرياضة

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أزمة بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة واعتراض النادي الأهلي عليه بدعوى أنه يستهدف استقرار القلعة الحمراء.

وأوضح:"كان هناك لقاء اليوم مع وزير الشباب والرياضة، وناقشت معه بعض الشواغل في مشروع قانون الرياضة وحتى هذه اللحظة لم يخرج القانون من الحكومة".

وأضاف:"وافقنا على القانون بصورة مبدئية ولكن هناك مواد خبراء القانون يقوموا بدراستها وحتى هذه اللحظة لم يخرج القانون من مجلس الوزراء، ونبحث افضل الحلول ".

وتابع:"الأمر ليس موجه لنادي أو أشخاص والقانون ليس موجها لأحد، الدولة ليست مرتبطة بأفراد ونبحث عن منظومة جيدة لإدارة أي مرفق وتحقيق الصالح العام والقانون يستهدف 20 و30 عاما".

قائمة السلع المقرر صرفها كمنحة على بطاقات التموين.

يتساءل عدد كبير من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عن السلع المقرر صرفها كمنحة إضافية على البطاقات خلال شهر أبريل 2025.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن القائمة الرسمية للسلع التموينية الحرة المخصصة للمنحة الإضافية، والتي سيتم صرفها خلال شهر أبريل 2025، وذلك بجانب المخصصات التموينية الشهرية العادية، في إطار جهود الحكومة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

تشمل القائمة مجموعة متنوعة من السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين، حيث يمكن لحاملي البطاقات التموينية الاختيار بحرية من بينها وفقًا لقيمة الدعم المحدد لهم. وتضم القائمة السلع التالية:

السكر المعبأ – عبوة 1 كجم

الزيت الخليط – عبوة 1 لتر

الأرز المعبأ – عبوة 1 كجم

المكرونة – عبوات 400 جم و800 جم

العدس المجروش – عبوة 500 جم

الفول المعبأ – عبوة 500 جم

الجبن الأبيض (تتراباك) – عبوات 80 جم، 125 جم، 250 جم

المسلي الصناعي – عبوة 800 جم

الصلصة – عبوة 300 جم

الشاي الناعم – عبوة 40 جم

منتجات غذائية أخرى:

اللبن الجاف – عبوة 100 جم

الخل الأبيض – عبوة 900 مل

الملح المعبأ – عبوة 300 جم

الحلاوة الطحينية – بار 40 جم

التونة المفتتة – عبوة 140 جم

المربى بأنواعها – عبوة 350 جم

الطحينة البيضاء – ظرف 24 جم

الدقيق المعبأ – عبوة 1 كجم

المنظفات ومنتجات العناية الشخصية:

مسحوق الغسيل الأوتوماتيك – عبوة 800 جم

مسحوق الغسيل العادي – عبوة 800 جم

الصابون الغسيل – عبوة 125 جم

الصابون التواليت – عبوة 125 جم

سائل غسيل الأواني – عبوة 70 جم

المنتجات الترفيهية والمكملات الغذائية:

البسكويت (بأنواعه المختلفة) – عبوات 40 جم، 45 جم، 80 جم

القهوة سريعة الذوبان – عبوة 18 جم

مرقة الدجاج – علبة تحتوي على 8 مكعبات

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