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أخبار مصر

أول تعليق لرئيس الوزراء على أزمة بند الـ 8 سنوات بقانون الرياضة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أزمة بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة واعتراض النادي الأهلي عليه بدعوى أنه يستهدف استقرار القلعة الحمراء.

وأوضح:"كان هناك لقاء اليوم مع وزير الشباب والرياضة، وناقشت معه بعض الشواغل في مشروع قانون الرياضة وحتى هذه اللحظة لم يخرج القانون من الحكومة".

وأضاف:"وافقنا على القانون بصورة مبدئية ولكن هناك مواد خبراء القانون يقوموا بدراستها وحتى هذه اللحظة لم يخرج القانون من مجلس الوزراء، ونبحث افضل الحلول ".

وتابع:"الأمر ليس موجه لنادي أو أشخاص والقانون ليس موجها لأحد، الدولة ليست مرتبطة بأفراد ونبحث عن منظومة جيدة لإدارة أي مرفق وتحقيق الصالح العام والقانون يستهدف 20 و30 عاما".

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