الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد انخفاضه عالميًّا، الحكومة تكشف خطتها بشأن تحريك أسعار الوقود (فيديو)

تحريك اسعار الوقود،
تحريك اسعار الوقود، فيتو

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن اسعار البترول انخفضت عالميًا، ولكن تعاقدات الحكومات لا تكون فورية وعمليات الشراء تكون طويلة الأجل حتى تستطيع الحكومة من الدفع بصورة تدريجية تكلفة الوقود.

 

المتوسط السعري للبترول 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": ليس بالضرورة أن يكون المتوسط السعري الذي تتعاقد عليه الحكومة لاستيراد الوقود مماثل للسعر الحالي المنخفض.

 

انخفاض اسعار الوقود وتحوط الحكومة

وتابع: انخفاضات أسعار الوقود يمكننا من التحوط وتوفير احتياجاتنا البترولية، موضحًا أن عملية تحريك ورفع أسعار المواد البترولية مرتبط بالعمل على ترشيد الدعم والأسعار الحالية لا تزال مدعمة.

 

ترشيد الدعم في اسعار الوقود

وواصل: نعمل بصورة تدريجية على استعادة التوازن في اسعار المواد البترولية، وسيظل هناك دعما للسولار والبوتوجاز، والحكومة في إطار سياسية ترشيد الدعم والإصلاح الاقتصادي ستسعى للوصول للتوزان في الأسعار مع مراعاة محدودي الدخل.
وأختتم: نراقب الأسواق ونستفيد من أي انخفاضات عالمية في أسعار الوقود، ولكن عملية التعاقدات تعتمد على العقود الاَجلة.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة مجلس الوزراء أسعار البترول تحريك اسعار الوقود ترشيد الدعم انخفاض اسعار الوقود

مواد متعلقة

الحكومة تضع سيناريوهات للتعامل مع حرب الرسوم الجمركية.. رئيس الوزراء: شهدنا موجات لخروج الأموال الساخنة وندعم السعر المرن للدولار.. مدبولي: لا تخفيف لأحمال الكهرباء وهذا موقف تحريك أسعار الوقود

بعد انخفاض سعر برميل البترول، مدبولي يكشف موقف تأجيل تحريك أسعار الوقود

رسوم ترامب تهوي ببورصات آسيا ويُغرق النفط في دوامة الخسائر

النفط يخسر 4% بعد دخول رسوم ترامب على الصين حيز التنفيذ

الأكثر قراءة

بعد توديع الكونفدرالية، قرار عاجل من الزمالك بشأن بيسيرو

بث مباشر، مشاهدة مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

بعد انخفاضه عالميًّا، الحكومة تكشف خطتها بشأن تحريك أسعار الوقود (فيديو)

لن أقفز من المركب، حقيقة استقالة حسين لبيب بعد هجوم الجماهير عليه

مصدر يكشف حقيقة رحيل كولر ومفاوضات الأهلي مع شميت وروزه لخلافته

بيسيرو: لا نستحق توديع الكونفدرالية وتيشيرت الزمالك "تقيل" على بعض اللاعبين

جماهير الزمالك تدخل في مشادة مع ميدو بعد توديع الكونفدرالية (فيديو)

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025

منوعات

المزيد

ميجان ماركل تدخل دوامة رسوم ترامب الجمركية بعلامتها التجارية

"أخبار السياحة" أفضل محتوى علي اليوتيوب

طبيب تونسي يكشف مخاطر الأرملة السوداء

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

بعد توجه فريق أوكراني لواشنطن لمناقشة صفقة المعادن.. ماهي الموارد المعدنية في أوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الأصل فى الموسيقى والغناء هي حلال (فيديو)

العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن عمر صهر الرسول)

متى يرث المؤمن أرض الكافر؟ رد حاسم من الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية