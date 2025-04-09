بعد انخفاضه عالميًّا، الحكومة تكشف خطتها بشأن تحريك أسعار الوقود (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن اسعار البترول انخفضت عالميًا، ولكن تعاقدات الحكومات لا تكون فورية وعمليات الشراء تكون طويلة الأجل حتى تستطيع الحكومة من الدفع بصورة تدريجية تكلفة الوقود.

المتوسط السعري للبترول

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": ليس بالضرورة أن يكون المتوسط السعري الذي تتعاقد عليه الحكومة لاستيراد الوقود مماثل للسعر الحالي المنخفض.

انخفاض اسعار الوقود وتحوط الحكومة

وتابع: انخفاضات أسعار الوقود يمكننا من التحوط وتوفير احتياجاتنا البترولية، موضحًا أن عملية تحريك ورفع أسعار المواد البترولية مرتبط بالعمل على ترشيد الدعم والأسعار الحالية لا تزال مدعمة.

ترشيد الدعم في اسعار الوقود

وواصل: نعمل بصورة تدريجية على استعادة التوازن في اسعار المواد البترولية، وسيظل هناك دعما للسولار والبوتوجاز، والحكومة في إطار سياسية ترشيد الدعم والإصلاح الاقتصادي ستسعى للوصول للتوزان في الأسعار مع مراعاة محدودي الدخل.

وأختتم: نراقب الأسواق ونستفيد من أي انخفاضات عالمية في أسعار الوقود، ولكن عملية التعاقدات تعتمد على العقود الاَجلة.



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