رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حقيقة استمرار الحكومة في خطة تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف المقبل.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: إن خطة الحكومة هي عدم العودة لتخفيف أحمال الكهرباء مرة أخرى، بالرغم من وجود تبعات مالية على الدولة.

وأضاف: سيكون هناك حجم تبعات مالية لتخطى مرحلة الصيف دون إنقطاع الكهرباء ونتحرك.

وقال مدبولي: “نأمل في الربط الكهربائي مع السعودي خلال شهور الصيف”.



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