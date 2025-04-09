بسبب مخالفات مالية، وقف صرف السلع التموينية لـ12 منفذ جمعيتي بقنا

أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارًا إداريًا بإيقاف صرف السلع التموينية لـ12 من أصحاب منافذ مشروع "جمعيتي" في منطقة مبيعات قنا، وذلك بعد رصد مخالفات مالية وإدارية تتعلق بالاستيلاء على سلع تموينية بلغت قيمتها نحو 47.903 مليون جنيه.

جاء القرار بناءً على مذكرة القطاع القانوني والتي حصلت “فيتو” على نسخة منها، وما أسفرت عنه أعمال لجنة الفحص والمراجعة، التي كشفت عن تشغيل المنافذ دون عقود رسمية، وعدم الاحتفاظ بالمستندات المالية، ووجود شبهات مجاملات وتجاوزات في تشغيل بعض المنافذ، دون الالتزام بالإجراءات الوزارية المعتمدة.

أبرز المخالفات بتقرير القطاع القانوني للشركة

تشغيل منافذ بدون عقود رسمية أو اعتماد من السلطة المختصة.

عدم توافر ملفات مالية ومحاسبية لفترات زمنية طويلة.

غياب رقابة داخلية فعالة من قبل الإدارة المالية والإدارية.

شبهات مجاملة في تشغيل بعض أصحاب المنافذ بالتعاون مع مسؤولين بالتموين.

تباين في التوقيعات والأختام الرسمية بالعقود، مما يثير الشك في صحتها القانونية.

وأصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، وبناءا على ماسبق من مخالفات، فقد تقرر إيقاف صرف السلع التموينية للمخالفين، وتشكيل لجنة قانونية للتحقيق في المخالفات الواردة، بالإضافة إلى إحالة المسؤولين الإداريين والماليين إلى التحقيق ووقفهم عن العمل، بينهم:

أحمد جمال الدين موسى

مصطفى محمد حسين

أحمد علي محمود

محمود علي محمود

مصطفى محمد شحاته

مطالبة شركة "سمارت" بإيقاف ماكينات الصرف الخاصة بالمنافذ المخالفة وعددها 12 منفذا.

وأوصت اللجنة المشكلة لفحص ومراجعة كافة المستندات الخاصة بـ 12 منفذا لأصحاب مشروع جمعيتي بمنطقة مبيعات قنا، بالآتي:

استلام البضائع التموينية من المنافذ المخالفة.

مطابقة وتسوية الموقف المالي لكل منفذ على حدة.

مراجعة العقود المفقودة والتأكد من قانونيتها وشرعيتها.

إعادة تقنين أوضاع المنافذ قبل السماح بإعادة تشغيلها.

وشددت اللجنة على ضرورة فرض الرقابة الصارمة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات، وضمان الحفاظ على أموال الدولة.

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