الأربعاء 09 أبريل 2025
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خارج الحدود

السودانيون العائدون يعلقون لافتات شكر لمصر على حافلات النقل (فيديو)

عودة السودانيين،
عودة السودانيين، فيتو

رفع السودانيون العائدون إلى وطنهم، لافتات شكر إلى مصر حكومة وشعبا، على حسن الاستضافة خلال الفترة الماضية منذ نزوحهم نحو المحافظات المصرية هربا من انتهاكات ميلشيا الدعم السريع.

السودانيون العائدون يوجهون الشكر لمصر حكومة وشعبا

وأظهر مقطع فيديو يرصد حافلة تقل عددا من السودانيين العائدين إلى السودان، علق عليها لافتة مكتوبة عليها “راجعين.. شكرا مصر حكومة وشعبا”.

وفى ظل أزمة التكدس التى تشهدها المعابر، تفقد مدير المعابر والمنافذ البرية بالسودان، الفريق أول ياسر محمد عثمان، برفقة مفوض العون الإنساني بالولاية، الأوضاع بمعبري  إشكيت وأرقين  على الحدود المصرية السودانية.

وأوضح مدير المعابر والمنافذ البرية الاتحادي، خلال وقوفه على أحوال العالقين من السودانيين العائدين من مصر في إطار العودة الطوعية، أن سبب التكدس يعود لعدم الوفرة فى حافلات النقل، مقدما شكره في ذات الوقت لحكومة الشمالية في تدارك الموقف، والتدخل المناسب بتوفير البصات والمعينات اللازمة، حتى وجدت الإشكالية طريقها الى الحل، وانسياب الحركة بالشكل المطلوب.

وقدم تطميناته لكل السودانيين، بانفراج الأزمة، بفضل تكاتف السلطات بالولاية، وتضافر جهود المنظمات الوطنية والدولية، بقيادة مفوضية العون الإنساني، وتقديمها المساعدات اللازمة والمطلوبة لآلاف العالقين من السودانيين بمعبر أرقين. 

تكدس السودانيين أمام معبر قسطل - أشكيت

وأشار إلى وقوفهم على الوضع بمعبر إشكيت، مؤكدا الإحاطة بكل متطلبات المعبر من خلال الزيارة الميدانية، وتكوينهم لجنة من إدارة المعبر لوضع كافة الإمكانات في صالح العمل بالمعبر، مشددا على ضرورة القيام بالإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق العابرين والمسافرين. 

عودة السودانيين، فيتو
عودة السودانيين، فيتو

وتستمر حالة تكدس السودانيين على الحدود المصرية السودانية، بسبب كثافة حركة عودة السودانيين إلى وطنهم، عقب استقرار الأوضاع الأمنية وسيطرت الجيش السوداني على أغلب مناطق العاصمة "الخرطوم" وباقي المدن التي كانت واقعة تحت سيطرة ميلشيا الدعم السريع.

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ويواجه معبر قسطل – أشكيت، اليوم، ازدحاما أدى إلى شلل كامل في حركة سفر السودانيين العائدون من مصر، فيما أكد ووفق روايات على مواقع التواصل الاجتماعى يبدأ التكدس من أسوان، بسبب عجز العبارات النيلية عن استيعاب الكم الهائل من حافلات السفر، فضلا عن تدفق الآلاف من السودانيين الراغبين في العودة وقلة عدد الحافلات التي تنقلهم إلى بلادهم.

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