السودان يوجه نداء للأمم المتحدة بالضغط على الدعم السريع

وجه المجلس السياسي الانتقالي السوداني، نداء للأمم المتحدة بالضغط على قوات الدعم السريع لفتح ممرات إغاثية لمعسكرات النزوح حول مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

السودان يوجه نداء للأمم المتحدة



ومن جانبه دعا إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، ممثلي وكالات الأمم المتحدة والبعثات الأممية المقيمة بالسودان إلى ممارسة المزيد من الضغط على قوات الدعم السريع لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لمعسكرات النزوح حول مدينة الفاشر.

وأكد خلال لقائه وفد الأمم المتحدة، برئاسة نائب الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان، كريستينا هامبورك، بحضور وزير الإعلام ووكيل وزارة الخارجية ومفوض العون الإنساني بالإنابة، أكد حرص الحكومة على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية لكافة مستحقيها بالبلاد.

ومن جانبها أعربت هامبورك، عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم مقترح يعرض على جميع الأطراف بما يمكن من المساهمة فى معالجة الأوضاع الإنسانية المعقدة بمدينة الفاشر ومعسكر زمزم للنازحين.

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