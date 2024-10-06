هام للجالية السودانية فى مصر، مسارات العودة إلى الخرطوم بعد انتصارات الجيش

يترقب أبناء الجالية السودانية فى مصر، العودة إلى وطنهم بعد النزوح القسري هربا من جحيم المعارك الدائرة منذ أشهر بين قوات الجيش السوداني، وميلشيا الدعم السريع المدعومة بعناصر مرتزقة من خارج البلاد.

العودة العكسية للسودانيين من مصر إلى الخرطوم

ونظرا لارتباط العودة العكسية للنازحين، بالمعارك الدائرة الرامية لسيطرة الجيش السوداني على العاصمة "الخرطوم"، وتحرير المناطق الأخرى من قبضة ميلشيا الدعم السريع، بدأت الأخبار تتواتر عن الانتصارات وتطويق الدعم السريع من جميع المحاور.

واليوم، قال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية، محمد زكريا، أن القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة القادمة من الشمال تلتقي بالقوات المسلحة والقوة المشتركة في فاشر الصمود.

وتابع أمس التقى محور كوستي بمحور سنار في جبل موية. التهاني من المندرة نيوز لقواتنا المسلحة والقوة المشتركة والمستنفرين بهذه الانتصارات.

وفى الأثناء، تشهد الخرطوم معارك طاحنة بين القوات المسلحة السودانية، مع الميشيات التى بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة في محاور مهمة جدا بالعاصمة.

ووفق مصادر، تتحفظ القوات المسلحة على إعلان نتائج هذه الانتصارات، بهدف تجهيز بيان صحفي يحمل التقرير النهائي، لاعلان هذا الانتصار على الدعم السريع.

الجيش السوداني يحقق انتصارات فى الخرطوم على الدعم السريع

كما يتم تداول تداول أنباء من مصادر ميدانية، عن تمكن الجيش السوداني من الإمساك بما وصفته المصادر بـ"الصيد الثمين" بالدعم السريع أحد أفراد أسرة محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتى"، وبحوزته كميات كبيرة من الذهب والأوراق المتعلقة بالمعارك.

وفيما يتعلق بعودة أبناء الجالية السودانية مصر إلى السودان، قال مصدر مسؤول بمعبر أشكيت الحدودي لوكالة السودان للأنباء، أمس، إن عدد السودانيين العائدين من مصر بلغ 12539 شخصًا خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 7890 عادوا خلال شهر أغسطس الماضي عبر المعبر.

رحلات العودة من القاهرة إلى معبر أشكيت الحدودي

كما أفادت مصادر، أن رحلات عودة السودانيين توالت خلال الأيام الماضية من القاهرة إلى أسوان، وبعدها إلى السودان عبر معبر أشكيت ، بعدما أصبح فى السودان ولايات كثيرة آمنة ويمكن الاستقرار فيها.

من جهته أكد عضو مجلس السيادة السوداني، نائب قائد الجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، إن أمن واستقرار وطمأنينة المواطنين خط أحمر، والقوات المسلحة لن تسمح المساس بهما مهما كبر حجم التآمر وحشد المرتزقة والعملاء والمأجورين

وأكد كباشي، أن التمرد انحسر في كل محاور القتال والانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين تؤكد توحد الأمة السودانية والتفافها حول قواتها المسلحة الباسلة.