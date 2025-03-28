الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واشنطن تؤكد انخراطها في جهود وقف الحرب في السودان

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية انخراطها مع الشركاء الإقليميين والدوليين للعمل من أجل الوصول لحل ينهي الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، مشددة على دعم طموحات الشعب السوداني في سعيه نحو تحقيق الحكم المدني.

واشنطن تؤكد انخراطها في جهود وقف الحرب في السودان  


وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن بلاده انخرطت خلال الأيام الثلاثة الماضية في محادثات مع عدد من البلدان من بينها أثيوبيا وكينيا لبحث حل للأزمة السودانية، معبرا عن قلقه من تدهور الأوضاع في السودان.

 

وأوضح روبيو خلال مؤتمر صحفي عقده في ميامي الجمعة: "نحن قلقون للغاية من أن نعود إلى ما كنا عليه قبل عقد أو أقل، ولذلك لا نريد أن نرى ذلك، ونحاول فهم الوضع، ونتواصل مع شركائنا لاستطلاع آرائهم حول ما يمكننا فعله في هذا الشأن".

وأضاف: "نعمل مع شركائنا ونسأل عن رأيهم في كيفية تقديمنا أقصى قدر من المساعدة والتفاعل.. تحدثت الخميس مع وزير خارجية المملكة المتحدة حول هذا الموضوع".

وتعتبر تصريحات روبيو هي الأولى في الشأن السوداني لأرفع مسئول في الدبلوماسية الأمريكية منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب السلطة في يناير.

 

ويأتي ذلك في ظل تكهنات تشير إلى قرب عودة طرفي القتال إلى طاولة التفاوض بعد انقطاع استمر نحو عام كامل، وسط مؤشرات على تفاهمات دولية وإقليمية تمت بالفعل في هذا الاتجاه، عززها الانسحاب المنظم لقوات الدعم السريع من مواقعها في العاصمة الخرطوم والتمركز في مناطق في جنوب غرب الخرطوم، دون معارك تذكر مع الجيش.

وفي حين لم تصدر أي تأكيدات من طرفي القتال حول طبيعة ما جرى خلال الأيام الأخيرة التي شهدت انحسارا ملحوظا في حدة المعارك وتموضع الجيش في عدد من المواقع المهمة التي فقدها منذ اندلاع القتال ومن بينها القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ازمة السودان اثيوبيا الأوضاع فى السودان السودان الشعب السوداني العاصمة الخرطوم الولايات المتحدة

مواد متعلقة

ولي العهد السعودي يستقبل البرهان، تفاصيل قمة قصر الصفا لبحث مستقبل السودان

أول تعليق من محكمة العدل الدولية على دعوى رفعها السودان ضد الإمارات

أخبار مصر اليوم، الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود الجديدة بعد عيد الفطر.. الإعلان عن 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف.. بيان هام من مصر للطيران للمسافرين على رحلات السودان

الأكثر قراءة

مصرع نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببني سويف

مصدر يكشف سر جلوس زيزو على مقاعد بدلاء الزمالك أمام سيراميكا

أول تعليق من محكمة العدل الدولية على دعوى رفعها السودان ضد الإمارات

يستمر 3 ساعات، غدا كسوف جزئى للشمس لا يمكن رؤيته فى مصر

أول ظهور لـ شيخ الأزهر بعد تعرضه لوعكة صحية (صور)

أسعار الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة 28 مارس 2025

كأس مصر، الزمالك يتعادل مع سيراميكا 1-1 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

تفاصيل ما حدث بقاع البحر، فيديو جديد للحظة غرق الغواصة سندباد بالغردقة

منوعات

المزيد

الملك تشارلز يظهر بعد دخوله المستشفى بسبب الآثار الجانبية لعلاج السرطان (فيديو وصور)

بريطاني يقتل صديقه بالمطرقة ويقطع الجثة 27 قطعة بالمنشار

اختبأ على أنه وحش، رجل يرعب الأطفال في أمريكا

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 جامعات أهلية جديدة تبدأ الدراسة بها 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، صحابي عاش قرنا وأنجب 100 من الأبناء ببركة دعاء النبي

ماذا يفعل الشخص الذي سافر إلى دولة يختلف فيها موعد العيد عن بلده الأصلي؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

المجددون، أبو حامد الغزالي حُجَّة الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية