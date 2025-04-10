ريهام حجاج: قرأت خبر اعتزالي من السوشيال ميديا.. وتعرضت للابتزاز بعد زواجي.. ولم أعتمد على الواسطة فى بداية مشوارى (حوار)

>> مسلسل «أثينا» من أفضل أعمالي ومشهد قطاع غزة كان الأصعب

>> الشائعات ملاصقة للفنانين من قديم الأزل

>> ما نشر عن اعتزالى الفن واتجاهى للإنتاج «شائعات»!

>> بيني والمؤلف محمد ناير كيمياء كبيرة فى أعمال كثيرة

>> من الضرورى تذكير الأجيال الجديدة بالقضية الفلسطينية

>> أى نص يقدمه الفنان يحمل جزءًا من روحه وفكره

>> الذكاء الاصطناعى كارثة كبيرة داخلة علينا



“الدارك ويب” من أهم قضايا المجتمع فى الوقت الحالي، اختارت الفنانة ريهام حجاج أن تسلط الضوء عليها ضمن أحداث مسلسلها “أثينا”، ويعتبر العمل من أهم الأعمال الدرامية التى تم عرضها خلال السباق الرمضانى المنقضي.

"ريهام" أكدت فى حوارها مع “فيتو” أن كل ما نشر حول اعتزالها الفن، وحول تغيير سيناريو “أثينا”، لا أساس له من الصحة، وأنها لا تحب الرد على مثل هذه الأمور،

وكشفت عن أصعب المشاهد التى تم تصويرها فى أحداث العمل، وأن شخصية “نادين” التى قدمتها تتشابه معها فى الدفاع عن القضية الفلسطينية،

مشيرة إلى أنها تهتم بهذه الأمور كثيرًا، ورأت أن الذكاء الاصطناعى كارثة داخلة على المجتمع الذى نعيش فيه، ضمن الكوارث الأخرى التى نأخذها من الغرب..وإلى نص الحوار:

أبطال مسلسل أثينا

*فى البداية، كيف كانت ردود الأفعال حول مسلسل أثينا؟

مسلسل أثينا أعتبره من أفضل الأعمال التى قدمتها، لأننى تناولت فيه قضية مهمة ومختلفة وهى الدارك ويب، وتلقيت العديد من ردود الأفعال الإيجابية حول العمل، وطبيعى ألا يجتمع الجميع على شخص بعينه، لكننى كنت سعيدة بهذه التجربة.

*من عرض عليكِ شخصية مسلسل “أثينا”؟

المؤلف محمد ناير، بيننا كيمياء كبيرة فى أعمال كثيرة، وتحدثنا كثيرًا كى نخرج بعمل مختلف، لكننى لم أتخيل أن يكون العمل بكل هذا الاختلاف وخارج الصندوق، بعدما قرأت السيناريو أعجبت جدًا بطريقة السرد، وجدت حالة فنية مختلفة.

*هناك شائعات كثيرة طالت العمل مثل التغيير والتأجيل واعتزالك أيضًا، فما القصة؟

الأمر لم يقف عند هذا الحد فقط، بل قالوا إننى اعتزلت التمثيل واتجهت للإنتاج، وكل هذه شائعات ليس لها أى أساس من الصحة.

أسمع وأرى مثل الجمهور من السوشيال ميديا فقط، ولا أحب أن أرد على مثل هذه الأخبار، لأن الشائعات ملاصقة للفنانين من قديم الأزل.

*ماذا عن أصعب مشهد تم تصويره فى “أثينا”؟

من أصعب المشاهد التى قمت بتصويرها فى هذا العمل هو مشهد قطاع غزة، لأننى من أحداث أكتوبر، والأمر ترك أثرًا كبيرًا، فكان هذا أصعب مشهد قمت بتصويره.

*كيف كان التعامل مع سوسن بدر فى كواليس العمل؟

كنت أرى الشخصية على الورق ليست سهلة، لكنها كانت جديرة بها بشكل كبير، فهى تمثل بكل ما لديها من قوة، وجمعنا عدد كبير من المواقف الجيدة.

*فيم تتشابه شخصية نادين مع ريهام حجاج فى الحقيقة؟

دائمًا ما أجد أى عمل فنى أقدمه به جزء متعلق بروحي، وشخصية نادين تتشابه مع ريهام حجاج فى الدفاع عن القضية الفلسطينية.

أى نص يقدمه الفنان يحمل جزءًا من روحه وفكره، وهذا جزء من ذاته يتجسد فى العمل الفني،

وبالنسبة لي، أنا من الأشخاص الذين يؤمنون بأن القضايا الهامة يجب ألا تُنسى، ومن الضرورى دائمًا أن نذكر الأجيال الجديدة والشباب بأهمية القضية الفلسطينية، يجب أن نستمر فى تذكيرهم بأن القضية لا يمكن أن تُنسى، لأنها ليست مجرد قضية سياسية، بل هى قضية دينية أيضًا، فى النهاية، تأثيراتها السلبية ستطالنا جميعًا إذا لم نحافظ على الوعى بها.

*تجربة “أثينا”، كان اعتمادك فى العمل على مجموعة كبيرة من الشباب، كيف ترين ذلك؟

أرى أن الشباب من حقهم أن يحصلوا على فرص كثيرة، ولكن الموضوع هو الحكم فى كل الأعمال.

كل ما يتم تقديمه له صلة بالشباب يتم توظيفهم بشكل جيد، أنا فى بداية مشوارى لم أعتمد على الواسطة أو الشلة، لكن وجدت من يدعمني، وجدت نجومًا مثل يسرا تدعمني، والشباب لهم أعمال مكسرة الدنيا.

*"أثينا" حمل العديد من طرق الابتزاز للأبطال، هل تعرضتِ لمواقف مشابهة فى الحقيقة؟

بالفعل واجهت عددًا كبيرًا من مواقف صعبة من الابتزاز الإلكترونى بعدة طرق بعد زواجي، حيث تعرضت لهجوم شرس جدًا، كان هناك العديد من الأشخاص الذين حاولوا ابتزازي، حيث كانوا يفتحون صفحات لهم أو يعبرون عن آرائهم أو يمتلكون مشاهدات أو متابعين، وكانوا يبتزوننى بالقول: “إما أن تدفعي، أو سنقوم بشتمك”.

تعرضت لهذا النوع من الابتزاز كثيرًا، ومع ذلك لم أستجب أبدًا لأى من هذه التهديدات.

مع زوجها

*كيف أثر استخدام الذكاء الاصطناعى فى مسلسل “أثينا”؟

أرى أن الذكاء الاصطناعى كارثة كبيرة داخلة علينا من ضمن الكوارث التى دخلت علينا من العالم الغربي. لأن الفكرة من فيديو فيك هيطلع، نتخيل أن يكون شخص عزيز عليك غائبا لسنوات وفجأة يتواجد عن طريق الذكاء الاصطناعي، هذا الأمر له تأثير سلبى كبير على الشخص.

*هل تشجعين فكرة المسابقات مثلما اعتمدت الأعمال الأخرى بهدف الترويج لها؟

مسلسل أثينا كان يحتمل مثل هذا، وكان السؤال “مين أثينا”، لكن لم أحب أن أخوض هذا الأمر كى لا يتم فهمه بشكل خاطئ.

لأننى كنت أعرف جيدًا أن العمل سيحمل العديد من المفاجآت للجمهور وسيحصل على نسبة مشاهدة عالية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

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