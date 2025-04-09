الأربعاء 09 أبريل 2025
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مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية يشهد فعاليات العرض المسرحي العائلة الحزينة (صور)

فعاليات العرض المسرحي
فعاليات العرض المسرحي العائلة الحزينة

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، فعاليات العرض المسرحي العائلة الحزينة، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بإقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.  

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أحداث العرض المسرحي 

تدور أحداث مسرحية «العائلة الحزينة» الذى أقيم بقصر ثقافة الإسماعيلية، حول مجموعة من المواقف تظهر دواخل النفس التي تدفعها المصلحة لتحقيق مكاسب حتى من رحم الأحزان، وعندما تتنافى المصلحة باكتشاف خروجهم من المولد بلا حمص، تنقلب الحالة من النقيض الى النقيض، لأنها في الأول والآخر مشاعر مزيفة ومغلفة بالطمع. 

 

جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو

تمثيل العرض المسرحي العائلة الحزينة 

ومثل العرض المسرحي العائلة الحزينة مجموعة من شباب المسرح الإسماعيلي. والعرض من إخراج أحمد كمال. 
 

فأما اليتيم فلا تقهر محاضرة  بثقافة الاسماعيلية 

 

ومن جهة أخرى أقامت مكتبة القصاصين الثقافية في محافظة الإسماعيلية، محاضرة بعنوان فأما اليتيم فلا تقهر.  

جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو

وتناولت الندوة معنى كلمة يتيم وهو من فقد أباه ومنزله اليتيم في الإسلام وثواب إكرام اليتيم ومكانه اليتيم في الدنيا والآخرة، وذلك فى حضور راندا عبد الفتاح امينة المكتبة العامة وتحت إشراف هند نجاتي مديرة الموقع، حيث تم عمل المحاضرة فى مدرسة القصاصين الإعدادية الجديدة بحضور عزة عبد الرحمن أمينة مكتبة المدرسة. 

جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو

مناقشة كتاب لم أعد صغيرا 

كما نفذت مكتبة أبو صوير الثقافية مناقشة كتاب (لم أعد صغيرا) من سلسلة قطر الندى، تأليف غادة الخولي، وتم خلال مناقشة الكتاب الحديث مع الأطفال عن إحترام الوالدين، والاهتمام بالنظافة، وترتيب سريري وحجرتي، وعدم تقليد التصرفات الخاطئة.

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الاسماعيلية بالاسماعيلية قصر ثقافة الاسماعيلية العرض المسرحي العائلة الحزينة فرع ثقافة الاسماعيلية الهيئة العامة لقصور الثقافة

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