أهالي الإسماعيلية يتوجهون إلى مدينة رفح لرفض تهجير الفلسطينيين (صور)

توجه المئات من أبناء محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة رفح، عبر طريق الإسماعيلية العريش.



رفض التهجير وتصفية القضية

وشهدت شوارع الإسماعيلية، ازدحاما واسعا، في وقفة حاشدة؛ تمهيدا لانطلاقهم في وفود كبيرة نحو معبر رفح الحدودي بمحافظة شمال سيناء، في خطوة تهدف إلى التعبير عن الرفض الشعبي لأي محاولات لفرض التهجير على الشعب الفلسطيني من أراضيه إلى الأراضي المصرية وتصفية للقضية.

جانب من احتشاد أهالي الإسماعيلية، فيتو

الدفاع عن الشعب الفلسطيني

ورفع المشاركون لافتات منددة تعبر عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدين أن التهجير القسري ليس سوى محاولة لتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنه يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ حق تقرير المصير المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية.

جانب من احتشاد أهالي الإسماعيلية، فيتو

دعم الرئيس السيسي

كما أعرب أهالي الإسماعيلية عن تأييدهم الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن رفضه القاطع لمخططات التهجير، وحرصه الدائم على الدفاع عن الأمن القومي المصري والفلسطيني على حد سواء.

جانب من احتشاد أهالي الإسماعيلية، فيتو

وخرج المئات عبر حافلات خصصتها الجهات المنظمة، في تحرك رمزي يعكس الغضب الشعبي من التصريحات الأخيرة المنسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي دعا فيها بشكل غير مباشر إلى تهجير الفلسطينيين باتجاه سيناء.

جانب من احتشاد أهالي الإسماعيلية، فيتو

جانب من احتشاد أهالي الإسماعيلية، فيتو

الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية المصرية، خاصة في ظل تمسك الدولة المصرية برفض أي مساس بالسيادة الوطنية أو الهوية الفلسطينية.



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