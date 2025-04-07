محافظ الإسماعيلية يشهد وضع حجر الأساس لمشروع "هاي تك شمال أفريقيا" بالقنطرة غرب (صور)

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم الاحتفال بوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع شركة "هاي تك شمال أفريقيا" التايلندية للملابس الرياضية، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة.

المرحلة الأولى من المشروع

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع 20 مليون دولار، ويقع على مساحة إجمالية للمرحلتين قدرها 64 ألف متر مربع، كما يتيح المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع خلال شهر يناير من العام القادم.

جانب من وضع حجر الإسماعيلية، فيتو

جانب من وضع حجر الإسماعيلية، فيتو

أبرز الحضور خلال مراسم وضع حجر الأساس

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، واسوين ويتاناكور الرئيس التنفيذي لمجموعة هاي تك تايلاند ورئيس مجلس إدارة شركة هاي تك شمال أفريقيا، ومحمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، والملحق التجاري بسفارة تايلند بمصر، بالإضافة لعدد من القيادات التنفيذية للهيئة الاقتصادية ومحافظة الإسماعيلية.

جانب من وضع حجر الإسماعيلية، فيتو

جانب من وضع حجر الإسماعيلية، فيتو

كلمة محافظ الإسماعيلية

قال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، خلال كلمته يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في هذه المناسبة المهمة، لوضع حجر الأساس لمصنع هاي-تك للملابس الجاهزة في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، خطوة جديدة نحو دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمارات التي تفتح آفاقًا واسعة للتنمية المستدامة في محافظة الإسماعيلية وكافة أنحاء مصر.

مشروعا جديدا يضاف لمنطقة القنطرة غرب

مضيفًا، أن هذا المشروع الواعد نموذجًا للتكامل بين القطاع الخاص والدولة في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر يعتمد على الإنتاج، والتكنولوجيا والتحديث، مع وضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية، من خلال توفير فرص عمل لائقة لشبابنا وبناتنا.



جانب من وضع حجر الإسماعيلية، فيتو

جانب من وضع حجر الإسماعيلية، فيتو

فرص العمل المتوقعة

من المتوقع أن يوفر المصنع أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى الآلاف من الفرص غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المساندة، كما سيساهم في تعزيز الصادرات المصرية، حيث يستهدف المصنع الأسواق الأوروبية والأمريكية، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتفاقيات التجارية التي تسهل الوصول إلى هذه الأسواق.

أهمية التنمية البشرية

مؤكدًا، أن التنمية البشرية لا تقل أهمية عن بناء المصانع، حيث يشمل المشروع أيضًا برامج تدريب فني وتأهيلي متقدمة، تهدف إلى رفع كفاءة العمالة المصرية ونقل الخبرات الدولية في مجال صناعة الملابس الجاهزة، لضمان جودة الإنتاج واستدامة النمو، وزيادة تنافسية هذا المنتج في الأسواق العالمية.

وأن اختيار منطقة القنطرة غرب لإقامة هذا المصنع يعكس رؤية واضحة في توزيع الاستثمارات بشكل عادل بين المحافظات المختلفة، وتنمية المناطق الصناعية الواعدة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جانب من وضع حجر الإسماعيلية، فيتو

جانب من وضع حجر الإسماعيلية، فيتو

جانب من وضع حجر الإسماعيلية، فيتو

وأضاف "أكرم" أؤكد لكم اليوم، من هذا المكان، أن وطننا ومحافظة الإسماعيلية تدعمان بيئة الاستثمار وتوفير جميع التسهيلات الممكنة لجذب وتشجيع المستثمرين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل صناعة النسيج، نظرًا لتاريخها الطويل وفرص النمو الكبيرة التي تتمتع بها.

مختتمًا، أود أن أتوجه بالشكر لكل من ساهم في الوصول إلى هذه اللحظة، من المسؤولين والمهندسين والعاملين والمستثمرين، وأتمنى أن نحتفل قريبًا بافتتاح هذا الصرح الصناعي، الذي سيعمل بكامل طاقته، مساهمًا في تطوير وطننا الحبيب.

جانب من وضع حجر الإسماعيلية، فيتو

جانب من وضع حجر الإسماعيلية، فيتو

جانب من وضع حجر الإسماعيلية، فيتو

ومن جانبه، أكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة، مؤكدًا حرصها على تنوع هذه الاستثمارات لتشمل جميع المناطق الصناعية التابعة للهيئة، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تمتلك أربع مناطق صناعية بالسخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية؛ حيث تختص كل منها بعدد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها بكل منطقة، وتختلف هذه الصناعات والأنشطة تبعًا للموقع الجغرافي وتوافر مواد خام محددة تخدم هذه الصناعة، مشيرًا إلى نجاح المنطقة الاقتصادية في استقطاب ١٦ مشروعًا حتى الآن لمنطقة القنطرة غرب الصناعية على مساحة إجمالية تقارب مليون و٣١ ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى ٥٠٠ مليون دولار، وتساهم هذه المشروعات مجتمعة في توفير ما يتخطى ٢٠ ألف فرصة عمل مباشرة.

كما أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن مشروع شركة "هاي- تك شمال أفريقيا للملابس الرياضية" الذي تم وضع حجر الأساس له اليوم بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، هو أول استثمار صناعي تايلندي فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مصر بشكل عام.

ويعكس نجاح جهود الهيئة المبذولة طوال الـ٣٠ شهرًا الماضية سواءً في الجولات الترويجية التي تستهدف جذب الاستثمارات المختلفة داخل الهيئة، أو على صعيد الاستثمار في البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، فضلًا عن جهود رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، التي ساهمت بشكل واسع في تهيئة مناخ الاستثمار داخل الهيئة، وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف تحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية لمركز لصناعات المنسوجات والملابس بالإضافة لقطاعات أخرى مستهدفة؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وإتاحة منتجات بجودة عالمية؛ لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية في إطار خطة الدولة المصرية لهذا الشأن.



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