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رياضة

كواليس الغضب داخل الزمالك بعد تأكد توقيع زيزو للأهلي

مجلس إدارة الزمالك،فيتو
مجلس إدارة الزمالك،فيتو

شهد نادي الزمالك حالة من الغضب الشديد في الساعات الماضية، عقب تأكيد أنباء توقيع أحمد مصطفى “زيزو”، نجم الفريق الأول، للنادي الأهلي للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية المصرية وبين جماهير القلعة البيضاء.

وأكدت مصادر مطلعة داخل الزمالك أن حالة من الانقسام سادت بين أعضاء مجلس الإدارة فور التأكد من صحة توقيع اللاعب للغريم التقليدي، حيث يرى فريق من المسئولين أنه كان من الضروري بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية والاستفادة منه ماليًا قبل دخول الفترة الحرة، خاصة في ظل تلقيه عروضًا خارجية آنذاك.

 

في المقابل، يرى فريق آخر داخل المجلس أن اللاعب كان يجب أن يُجمّد منذ شهر يناير الماضي بعد ظهور مؤشرات على رغبته في الرحيل وعدم وضوح موقفه من تجديد عقده، معتبرين أن السماح له بالمشاركة أساسيًا رغم الشكوك حول نواياه كان خطأً إداريًا فادحًا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة الزمالك تستعد لإصدار بيان رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة،  توضح فيه كافة تفاصيل الأزمة، سواء فيما يخص المفاوضات مع اللاعب خلال الأشهر الماضية، أو أسباب تأخر الإعلان عن موقفه النهائي.

ويستعد البيان أيضًا لتوجيه رسالة واضحة للجماهير تؤكد أن نادي الزمالك لا يقف على أي لاعب، وأن المرحلة المقبلة ستشهد بناء فريق قوي بروح جديدة، قائم على الولاء والانتماء لقميص النادي.

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