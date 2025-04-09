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وزيرة التضامن تتابع تداعيات انهيار عقار أسيوط، وتوجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا

انهيار منزل بأسيوط،
انهيار منزل بأسيوط، فيتو
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تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق في حي شرق وسط مدينة أسيوط، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض، حيث تواصل قوات الحماية المدنية جهودها في رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا آخرين.

تقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة وحصر الخسائر

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بصرف التعويضات اللازمة للأسر المضارة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

كان منزل مكون من 4 طوابق بشارع خديجة يوسف بحي شرق بمدينة أسيوط، قد انهار على السكان، صباح اليوم.

 وانتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط للبحث عن ناجين أو استخراج ضحايا من أسفل أنقاض الانهيار.

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الهلال الأحمر المصري الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي انهيار عقار باسيوط مديرية التضامن الاجتماعي

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