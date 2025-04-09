بالأسماء، ارتفاع عدد ضحايا عقار أسيوط المنهار لـ 6 وفيات بينهم 3 أطفال

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمديرية أمن أسيوط جهودها في البحث عن مفقودين أسفل أنقاض العقار المنهار بشارع فاروق كدواني بحي شرق، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 6 جثث لسيدتين ورجل مسن و3 أطفال.

كان العقار المنهار صباح اليوم أسفر عن سقوط حالتي وفاة، ثم انتشلت القوات 4 جثث أخرى ليرتفع عدد الضحايا إلى 6 أشخاص.

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين أسفل عقار أسيوط

ومن جانبها أخلت قوات أمن أسيوط بقيادة اللواء وائل نصار مدير الأمن 4 عقارات مجاورة لعقار حي شرق المنهار وذلك لحين التأكد من عدم تأثرها من انهيار المنزل أو تعرضها لشقوق وتصدعات.

تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية بمحافظة أسيوط من انتشال 6 جثث لضحايا عقار أسيوط المنهار بحي شرق وتكثف الجهود من أجل البحث عن ناجين أسفل أنقاض العقار المنهار.

أسماء ضحايا عقار أسيوط المنهار

تمكنت القوات من انتشال جثامين كل من جنى وليد سيد علي، 12 عامًا و فريدة وليد سيد علي، 6 أشهر، صباح عبدالحليم أحمد، 60 عامًا، ونجلتها مروة محمد مصطفى، 38 عامًا ومحمد مصطفى أحمد، 67 عامًا، وطفلة أخرى.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة يفيد بانهيار منزل مكون من 4 طوابق بحي شرق بجوار مديرية التربية والتعليم بشارع خديجة يوسف والذي انهار فجر اليوم على سكانه.

وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط يرافقه المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة ورئيس حي شرق إلى موقع الحادث فور الإبلاغ للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأكد محافظ أسيوط، أنه فور تلقي البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور كافة الأجهزة المعنية الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع ومعدات الحي للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمنى حول الموقع وفصل كافة المرافق.

وأوضح محافظ أسيوط أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال 6 جثث من ضحايا العقار، بينما يجري البحث عن مفقودين آخرين وتعمل كافة الأجهزة المعنية على قدم وساق لتقديم الدعم اللازم لسكان المنزل.

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