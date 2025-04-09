الأربعاء 09 أبريل 2025
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رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان أمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا، يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، نظيره فريق أستون فيلا الإنجليزي علي ملعب "حديقة الأمراء" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان امام أستون فيلا 

حارس المرمى: دوناروما 
خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، باتشو، لوكاس هيرنانديز
خط الوسط: رويز، فيتينيا، زاير إيمري
خط الهجوم: كفاراتسخيليا، دوي، ديمبلي

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا 
باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا 

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا 

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية. 

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا 

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان أمام أستون فيلا اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا 
باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا 

وكان باريس سان جيرمان قد تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما فاز على ليفربول بفضل ركلات الترجيح، في دور الـ16 في حين أن أستون فيلا تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب كلوب بروج بعدما فاز بنتيجة 6 /1.

وتقام مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا على ملعب "فيلا بارك" يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري.

ويلتقي المتأهل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا مع المتأهل من ريال مدريد وآرسنال، في نصف نهائي البطولة.

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