قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة أستون فيلا بدوري أبطال أوروبا

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة مباراة أستون فيلا المقررة اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.



وتضم قائمة بي إس جي 21 لاعبا، هم:

دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، كفاراتسخيليا، رويز، راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، تيناس، جواو نيفيز.

وعاد للقائمة النجم الكوري الجنوبي لي كانج إن، بعد تعافيه من إصابة عضلية مع منتخب بلاده، خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الماضي.

ويغيب عن صفوف العملاق الباريسي، مدافعه البرازيلي ماركينيوس، قائد الفريق، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة

يذكر أن مباراة الذهاب ستقام على ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي، ويتجدد اللقاء إيابا بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل في إنجلترا.



القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

تذاع مباراة باريس سان جيرمان أمام أستون فيلا اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.



كان باريس سان جيرمان قد تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما فاز على ليفربول بفضل ركلات الترجيح، في دور الـ16، في حين أن أستون فيلا تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب كلوب بروج، بعدما فاز بنتيجة 6/1.

وتقام مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا على ملعب "فيلا بارك" يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري.

ويلتقي المتأهل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا مع المتأهل من ريال مدريد وآرسنال، في نصف نهائي البطولة.

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