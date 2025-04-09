موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، نظيره فريق أستون فيلا الإنجليزي على ملعب "حديقة الأمراء" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

تذاع مباراة باريس سان جيرمان أمام أستون فيلا اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

كان باريس سان جيرمان قد تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما فاز على ليفربول بفضل ركلات الترجيح، في دور الـ16، في حين أن أستون فيلا تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب كلوب بروج، بعدما فاز بنتيجة 6/1.

وتقام مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا على ملعب "فيلا بارك" يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري.

ويلتقي المتأهل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا مع المتأهل من ريال مدريد وآرسنال، في نصف نهائي البطولة.

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