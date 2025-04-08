الجشع يهدد إتمام صفقة باريس سان جيرمان الأبرز

يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أزمة عالقة على هامش استعداده لمواجهة فريق أستون فيلا الإنجليزي، في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أزمة تجديد عقد المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان

ذكرت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية أن الموقف يبقى معقدا أمام محاولات الإدارة الباريسية لتجديد التعاقد مع البرتغالي لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي.

وأكدت "المفاوضات بين الطرفين متعثرة، وكامبوس تلقى عروضا من أندية أخرى".

الجشع يهدد استمرار لويس كامبوس

وأشارت نقلا عن مصادر بالنادي الفرنسي إلى أن جشع البرتغالي هو ما يهدد مسار المفاوضات لتجديد تعاقده.

وقالت أيضا "كلما مرت الأيام، تراجعت احتمالية تمديد لويس كامبوس لعقده مع بي إس جي، وقد يفقد البرتغالي صبره، ولا توجد مؤشرات حاليا بأنه سيواصل مغامرته في باريس".

وكانت جماهير بي إس جي رفعت لافتة في المدرجات خلال المباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي أمام أنجيه، يوم السبت الماضي، مكتوب عليها "كامبوس.. مستقبلك هنا في باريس".

وأكد لويس إنريكي المدير الفني للفريق أنه يتمنى استمرار لويس كامبوس، لمواصلة المشروع الرياضي الجديد الذي بدأه الثنائي سويا.

ويعمل كامبوس مستشارا رياضيا للنادي الباريسي منذ صيف 2022.

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