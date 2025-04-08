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رياضة

بيراميدز يخسر بثنائية من الجيش الملكي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز والجيش الملكي
بيراميدز والجيش الملكي المغربي

دوري أبطال إفريقيا، فاز فريق الجيش الملكي علي نظيره  بيراميدز بهدفين نظيفين في  المباراة التي جمعت بينهما  على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل يوسف الفحلي هدف الجيش الملكي الأول في الدقيقة 8، وأضاف جويل بيه الهدف الثاني في الدقيقة 82. 

وبرغم الخسارة تأهل فريق بيراميدز الي الدور نصف النهائي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، حيث فاز بيراميدز في الذهاب نتيجة 4-1.  

وسجل فيستون مايلي هدف لصالح بيراميدز لكن تم الغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية ال VAR.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد سامي - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس - محمود دونجا - مروان حمدي - أحمد عاطف قطة

 

ويلتقي بيراميدز مع المتأهل من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد

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الجيش الملكي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا

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