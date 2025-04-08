الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

الحرب التجارية تشتعل!

عالمنا يدخل الآن مرحلة شديدة الحدة من الحرب التجارية.. فإن ترامب لم يكتف بفرض رسوم تجارية كبيرة على صادرات الصين لأمريكا وإنما عندما ردت الصين بفرض رسوم تجارية بذات القدر على صادرات أمريكا لها هدد الرئيس الامريكى بفرض رسوم جمركية أكبر على واردات أمريكا من الصين.. وجاءه الرد سريعا وبعد ساعات قليلة فقط من الصين بأنها لن تتراجع وسوف تقاتل حفاظا على مصالحها، كما جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة الصينية!

 
كان ترامب يتصور أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الصين وأنها لن ترد عليه بل سوف تأتيه الصين مستسلمة ومستعدة للاستجابة لطلباته منها، وأبرزها التنازل عن شركة التيك توك لمستثمر أو مستثمرين أمريكان.. ولكن خاب ظن ترامب ولم يتحقق تصوره.. 

بل إن الصين بدأت الهجوم بقوة على ما فعله ترامب من رفع الرسوم الجمركية على بلدان العالم كلها لدرجة أن بيان وزارةَ التجارة الصينية وصف ما قام ويقوم به ترامب بأنه بلطجة اقتصادية.

 

ثورة ترامب!

نحن وجمارك ترامب!


وهكذا إذا نفذ ترامب تهديده الجديد للصين برفع الرسوم الجمركية بنسبة أكبر تبلغ خمسين في المائة فإن الصين لن تسكت وإنما في الأغلب سترد بالمثل عليه.. وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا وبشدة على حركة التجارة بين أمريكا والصين.. 

وبالطبع لن يقتصر الأمر على ذلك فقط وأنما ستمتد الآثار السلبية لتشمل حركة التجارة العالمية كلها، لآن الحرب التجارية تشتعل بين الدولة صاحبة الاقتصاد الأول في العالم والدولة صاحبة الاقتصاد الثانى عالميا.. 

خطوط الامداد العالمية كلها سوف تضطرب، وهذا سيلحق الضرر بكل اقتصاديات العالم بلا إستثناء.. حيث سوف يترجم ذلك بتعثر في الانتاج العالمى وإصابة الاقتصاد العالمى بالركود الذى سيطال كل اقتصاديات الدول فيه.. وسوف تكون الدول الاكثر تضررا هى الدول النامية صاحبة الاقتصاديات الصاعدة، وهذا هو الخطر القادم الذى يعيد إلى الأذهان ما لحق بالاقتصاد العالمى في عام جائحة كورونا.. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرسوم الجمركية أمريكا والصين حركة التجارة العالمية فرض رسوم جمركية قرار ترامب فرض ضرائب على واردات الدول ترامب الاقتصاد العالمي فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

الدعم بعد انخفاض البترول!

في يوم وليلة!

لكى الله يا مصر

ترامب ورحلته الخارجية الأولى!

هدنة بدون هدنة!

الأكثر قراءة

زيزو في بيان علي صفحته الرسميه يكشف وجهته القادمه وموقفه مع الزمالك

زغلول صيام يكشف سر تواجد زيزو في سفارة أمريكا.. ورسالة اللاعب للرئيس الأمريكي.. ومش لازم كل حاجة أهلي وزمالك!!!

تصالح حسام حسن وزوجته أمام جهات التحقيق في الإسكندرية

أول تعليق من مسئول مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل بشأن وفاة رئيس إدارة الباجور التعليمية

زيزو: لست باحثًا عن المال ومشكلتي التقدير وأرفض الإساءة لوالدي

الكاتب رفعت فياض يكشف الحقيقة الكاملة لواقعة وزير التعليم ومدير إدارة الباجور: الراحل مريض بالقلب.. والوفاة ليست لها علاقة بزيارة الوزير للمدارس.. ويهاجم اللاهثين وراء الترند

مصدر بالأهلي: تم حسم ملف زيزو وانتظروا تقديمًا تاريخيًّا للاعب

كلنا معاك ياريس، المصريون يرفعون لافتات رفض تهجير الفلسطينيين خلال زيارة ماكرون للعريش

منوعات

المزيد

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

الأمير هاري يطعن على قرار رفع حراسته الأمنية في بريطانيا

الكيلو بـ 150 جنيها، أزمة ارتفاع أسعار الليمون البلدي تضرب الأسواق (فيديو)

تراجع سعر الخضراوات في سوق مصر القديمة، وهذه أبرز الأسعار

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أهم 10 سلع صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

«وما جعلناهم جسدا»، الشعراوي يوضح تأكيد الله على بشرية الأنبياء (فيديو)

حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بالشفاء من الامراض

المزيد
الجريدة الرسمية