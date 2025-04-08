عالمنا يدخل الآن مرحلة شديدة الحدة من الحرب التجارية.. فإن ترامب لم يكتف بفرض رسوم تجارية كبيرة على صادرات الصين لأمريكا وإنما عندما ردت الصين بفرض رسوم تجارية بذات القدر على صادرات أمريكا لها هدد الرئيس الامريكى بفرض رسوم جمركية أكبر على واردات أمريكا من الصين.. وجاءه الرد سريعا وبعد ساعات قليلة فقط من الصين بأنها لن تتراجع وسوف تقاتل حفاظا على مصالحها، كما جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة الصينية!



كان ترامب يتصور أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الصين وأنها لن ترد عليه بل سوف تأتيه الصين مستسلمة ومستعدة للاستجابة لطلباته منها، وأبرزها التنازل عن شركة التيك توك لمستثمر أو مستثمرين أمريكان.. ولكن خاب ظن ترامب ولم يتحقق تصوره..

بل إن الصين بدأت الهجوم بقوة على ما فعله ترامب من رفع الرسوم الجمركية على بلدان العالم كلها لدرجة أن بيان وزارةَ التجارة الصينية وصف ما قام ويقوم به ترامب بأنه بلطجة اقتصادية.



وهكذا إذا نفذ ترامب تهديده الجديد للصين برفع الرسوم الجمركية بنسبة أكبر تبلغ خمسين في المائة فإن الصين لن تسكت وإنما في الأغلب سترد بالمثل عليه.. وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا وبشدة على حركة التجارة بين أمريكا والصين..

وبالطبع لن يقتصر الأمر على ذلك فقط وأنما ستمتد الآثار السلبية لتشمل حركة التجارة العالمية كلها، لآن الحرب التجارية تشتعل بين الدولة صاحبة الاقتصاد الأول في العالم والدولة صاحبة الاقتصاد الثانى عالميا..

خطوط الامداد العالمية كلها سوف تضطرب، وهذا سيلحق الضرر بكل اقتصاديات العالم بلا إستثناء.. حيث سوف يترجم ذلك بتعثر في الانتاج العالمى وإصابة الاقتصاد العالمى بالركود الذى سيطال كل اقتصاديات الدول فيه.. وسوف تكون الدول الاكثر تضررا هى الدول النامية صاحبة الاقتصاديات الصاعدة، وهذا هو الخطر القادم الذى يعيد إلى الأذهان ما لحق بالاقتصاد العالمى في عام جائحة كورونا..

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