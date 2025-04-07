وصف الرئيس الأمريكي ترامب قرارته الجمركية التى طالت العالم كله بلا استثناء بأنها بمثابة ثورة اقتصادية سوف تجنى أمريكا ثمارها فيما بعد أو مستقبلا! والحقيقة أن أمريكا بدأت تجنى ثمارها فعلا الآن وليس بعد حين..

وأهم هذه الثمار الاضطراب الذى أصاب أسواق الأسهم الأمريكية وتراجع قيمة أسهم الشركات الكبيرة فيها لتلحق خسائر فادحة بأصحاب هذه الأسهم، فضلا عن رد الصين بالمثل، أي بزيادة الرسوم الصينية على الصادرات الأمريكية لها بذات النسبة!



ويتوقع رئيس الفيدرالي الأمريكي أن تتتابع هذه الثمار التى ستجنيها أمريكا من ثورة ترامب الجمركية، وسيكون أهم هذه الثمار مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار سيدفع ثمنه الفئات الاجتماعية الوسطى والدنيا، وانخفاض في معدل النمو سيدفع ثمنه الباحثون عن وظائف وبالتالى ارتفاع في معدل البطالة!



أما جذب الاستثمار وإقامة مشروعات كما يأمل ترامب فهذا أمر يحتاج تحقيقه لسنوات قد يكون الرجل قد خرج بعدها من البيت الأبيض اللهم إلا إذا تمكن من تغيير الدستور ليسمح له بالترشح لفترة رئاسية ثالثة!



وحتى هذا، أى زيادة الاستثمارات هو أمر يتشكك فيه بعض الأمريكيين لآن ثورة ترامب الجمركية فتحت الباب على مصراعيه لاندلاع حرب تجارية في العالم، سيكون لها تداعياتها على الجميع في العالم بما فيه أمريكا ذاتها، وبعض هذه التداعيات سوف تطال حركة التجارة والاستثمار في العالم كله أيضا، فضلا عن قيمة العملات بما فيها الدولار الأمريكي.



بهذا المعنى إذا كانت قرارات ترامب الجمركية ثورة كما يرى صاحبها، فهى ثورة ضده وضد بلاده وستلحق الأذي بها وستخصم من شعبيته وستكون سببا في خسارة حزبه الأغلبية في الكونجرس، اللهم إلا إذا مارس عادته وتراجع عن تلك القرارات أو بعضها، وهو فتح الباب لهذا التراجع بإعلانه أنه يمكن إيقاف تنفيذ قراراته إذا توصل بالمفاوضات إلى تفاهمات مع الصين، وهذا ما تأمله أوروبا!

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